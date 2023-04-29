小甜甜斷絕小11歲前夫！自爆「第二春條件」：我才願意打開心房
藝人小甜甜自從和小11歲的前夫宋晉賢離婚後，就逐漸走出家暴陰霾，積極在演藝事業打拚奮鬥。不過，一被問到還會再找第二春嗎？小甜甜則幽默笑說，不會再找小11歲的，最多差8歲就好了。
記者詹鎰睿/綜合報導
小甜甜恢復單身生活後，就積極在各大節目中亮相，日前還在IG上分享錄製節目《小姐不熙娣》的心情感想，並曬出與小S臉貼臉擁抱的合照寫下，「千言萬語抵不過一句話！謝謝S姐愛我，我也超愛她。」雖然身形明顯消瘦許多，但神情氣色依舊與往常一樣，展現堅強的性格。
據《三立新聞網》報導，小甜甜透露，以前的她就是戀愛腦，對於另一半只會在乎長得帥不帥，不過現在的她，反而會更理性去觀察對方，才會讓她願意打開心房，但一談到是否會再找第二春？小甜甜則笑說，不會再找11歲的對象了，「最多差8歲就好了！」就算年紀比她大也沒關係。
※【NOWnews 今日新聞
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