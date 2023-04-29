訪台行引中共不爽派無人機干擾　波頓：倍感榮幸

已宣布競選共和黨下屆總統提名人、美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）26日訪台，今（29）日出席世界台灣人大會、台灣國家聯盟的活動，以「台灣長治久安之計」為題進行演講，波頓以中國派無人機擾台作為開場，並稱中共擾台「若是因為我的來訪，我感到很榮幸」，而長期挺台的他也呼籲美國政府，在外交上應承認台灣是主權國家。
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演講一開始波頓就對派出無人機擾台的中國喊話，他說:「我一早看到CNN報導說，中國派出相當先進的無人機擾台，而且記者認為中國無人機擾台的原因，是因為我的來訪，如果真是如此的話我感到很榮幸。」他直言，中國持續利用武力威嚇台灣，只會讓台灣人民更堅決抵抗，他呼籲美國與歐洲盟友都要和台灣站在同一陣線，一同守護自由民主、區域和平。
另外，波頓也提到，美國政府應與台灣建立正式的外交關係，加強台美之間的雙邊合作，強調威脅是從中國而來，「我們越快了解這點面對這點，台灣會更安全，美國也會更安全，全世界都會更加安全。」
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