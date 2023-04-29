高雄信賴台灣之友會成立　賴清德：為台灣選出正確的道路

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「高雄市信賴台灣之友會成立大會」由市長陳其邁、立委李昆澤、邱議瑩、劉世芳、趙天麟、林岱樺、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、高雄市議會議長康裕成及地方黨公職陪同出席，賴清德除了為高雄市信賴台灣之友會理事長莊維周授旗，也替高雄隊別上「Team Taiwan」的徽章。現場高呼「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」，希望能夠贏得2024大選，達成總統當選、國會過半的目標。
賴清德首先強調，信賴台灣！他認為，台灣的民主進步、國家的繁榮發展，受到國際肯定，在疫情期間也可以幫助其他國家，「讓國際社會認定台灣是世界上正面良善的力量」。雖然台灣人口只有2300萬人，但「我們是好國好民，要信賴台灣，對自己有信心，我們要共同打拚，繼續在民主路途上壯大台灣。」
賴清德也提出要為台灣選出正確的道路，他舉日本、韓國支持台灣，菲律賓允許美國在當地建設軍事基地的政策走向表示，台海穩定、印太和平，符合全球利益，「沒有一個國家有資格破壞」，他們和民主陣營站在一起，就是希望發揮力量讓戰爭不能發生，「過去我們很勇敢堅持民主、推翻獨裁專制體制，面臨關鍵時刻，我們更要團結在一起，勇敢用選票選擇民主，讓台灣繼續向前走，我們不求戰，我們提高我們的力量和民主陣營站在一起，共同發揮力量避免戰爭」。
至於，在均衡發展台灣上，賴清德除了說明台灣過去幾十年來重北輕南，造成許多問題，年輕人不得不離鄉背井，這樣對社會發展不公平也不利，他指出，現在陳其邁讓台積電3奈米順利來到高雄，也爭取到國道7號興建，「高雄未來不只是台灣的未來，也是世界的未來，希望和高雄市信賴台灣之友會共同打拚，和台南市兩個引擎，帶動南台灣進步發展，平衡台灣，讓年輕人不用離鄉背井留在故鄉」。
賴清德認為，「當我們推動健康台灣的時候，自然就會有一連串健康產業出現」，就會吸引更多投資，「醫療健康產業有機會和半導體產業，成為護國群山的產業」。人民更健康，國家就會更強，全世界也會擁抱台灣。
賴清德表示，2024大選，總統高票當選，民進黨國會議員過半，高雄扮演非常關鍵的角色，高雄是台灣的民主聖地，他拜託大家要堅持民主的發展，「總統要當選，高雄市一定要大贏，這次要超越過去的得票」。