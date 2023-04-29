憂鬱導致大腦當機！rTMS治療憂鬱，助腦瘤女擺脫憂鬱、重現光明

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經顱磁刺激術 破解憂鬱症狀小茹的進步都十分有限，在醫師建議下接受重複經顱磁刺激術（簡稱rTMS）的治療，竟讓困擾小茹二十年來的憂鬱問題重見曙光，目前小茹彷彿逐漸找回對人生的熱情，這也讓總是憂心小茹的爸爸，臉上出現久違的、充滿希望的笑容。
臺中醫院身心精神科主任章秉純醫師表示，多年來，小茹在抗憂鬱的路上一直非常認真努力，也一直嘗試各種針對憂鬱症的治療。即使用上許多目前最頂尖的抗憂鬱藥物，甚至合併心理治療，其進展仍然相當緩慢。因為小茹的憂鬱症狀相當嚴重，而憂鬱的大腦，也帶來「喪失興趣」的症狀。
憂鬱症狀襲來 感覺生無可戀小茹自從腦瘤以來，也無法好好發展自身的才能與興趣，雖然爸爸會帶著她學習烘焙，小茹也很願意學習，但當憂鬱襲來時，小茹僅感受到強烈的「生無可戀」，大腦像被負面思考的病毒佔滿所有記憶體，直到如當機一般無法思考，甚至多次出現企圖自殺的行為，幸虧小茹爸爸總是在最後一刻阻止了她，但爸爸也因而無法過好自己的生活。
章秉純醫師對小茹的遭遇相當同情，也一直竭盡所能地幫助她。「小茹真的非常辛苦，總是充滿罪惡感，覺得自己拖累家人；自己這麼努力卻總是進步有限，所以小茹生活中常常籠罩著絕望感，長此惡性循環，小茹憂鬱的問題也總是原地踏步。身為醫師，真的感覺非常不捨。」
透過rTMS 治療了憂鬱章秉純醫師建議進行rTMS治療，在經歷連續兩周、十次治療後，困擾小茹二十年的難治型憂鬱竟然出現了變化。研究身心症多年的章秉純醫師表示，人的大腦中，掌管感覺、運動、情緒的神經元，是以我們難以想像的複雜方式互相影響，許多嚴重憂鬱症的患者，也常伴隨許多身心症狀，例如出現於各處的複雜疼痛，也包含常見的頭痛、腹痛、胸悶、心悸等等。
章秉純醫師解釋，rTMS能在安全的狀態下，藉由磁場改變，於腦中生成電場，精準活化大腦掌管執行功能、認知、情緒相關功能的「背外側前額葉皮質」，進而改善憂鬱問題，部分患者在rTMS的治療後，甚至可以完全脫離長久的藥物治療，達到「康復」的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57578
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