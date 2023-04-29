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陳建仁視察捷運五泰輕軌路線　強調中央跟地方攜手合作、造福民眾

▲陳建仁到新北市視察五泰輕軌路線，與現場出席人員合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）
▲陳建仁到新北市視察五泰輕軌路線，與現場出席人員合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）

記者吳嘉億／新北報導

行政院長陳建仁今（29）日到新北市視察五泰輕軌路線，在致詞時除了表示很高興在四月份核定通過可行性研究外，也強調中央跟地方要攜手合作，才能夠做很好的建設，請交通部跟新北市、桃園市政府要做好協調，讓輕軌路網跟不同的捷運相接，讓轉乘效益增加，加速都市計畫跟重劃區進行，讓新北市民生活更方便，造福更多民眾。

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陳建仁致詞時表示，行政院用心大力挹注對新北市的交通建設，從打開高速公路的結，在國道一號汐止、五股跟林口還有國道三號金城的交流道，中央補助120億；淡江大橋則補助130億；至於淡北道路交通也規劃新建關渡新的大橋，興建經費由中央全額負擔；強調秉持地方有需求，中央就來解決，中央跟地方一起合作。

代表新北市長侯友宜出席的副市長朱惕之表示，感謝行政院協助五泰輕軌建設計劃，讓可行性研究核定通過，這是串聯大漢溪溪南、溪北很重要的城市交通路網；明年也會提前把綜合規劃報到中央，希望能夠盡快完成。

朱惕之也提到，希望中央能加速審議深坑輕軌、八里輕軌，五泰輕軌延伸的泰山板橋輕軌、以及與桃園綠線串接的三鶯線延伸八德段等四條路線核定通過，達到新北市境內營運路線183公里167座車站目標，讓北部區域路網逐漸完整。

▲陳建仁到新北市視察五泰輕軌路線。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）
▲陳建仁到新北市視察五泰輕軌路線。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）
交通部長王國材則是從交通面分析，表示近年來五股、泰山因為居住跟活動人口增加很多，不管是通學或是通勤上班，很多人都要靠開車或騎機車，才會造成五股交流道沿線擁塞；而五泰輕軌剛好把大溪北(蘆洲、五股、泰山區域)跟溪南板橋區域做串聯，可以補足靠東邊的台北環狀線捷運，堪稱是「西外環」，路網連接可以接北環、蘆洲線、台鐵車站，整合台北捷運輻射形路網，南北往來方便，不用像以前先到市中心再轉乘回來。

▲交通部長王國材致詞說五泰輕軌可補足靠東邊的台北環狀線，堪稱「西外環」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）
▲交通部長王國材致詞說五泰輕軌可補足靠東邊的台北環狀線，堪稱「西外環」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）
新北市捷運局說明，五泰輕軌路線行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密地區，總長11.61公里，設有F01至F14共14座車站（7座高架、7座平面），規劃3個轉乘站，採通廊銜接，F01站銜接施工中北環線Y22站、F05站轉乘營運中蘆洲線蘆洲站，同時也預留F14後續延伸板橋路廊，透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串聯新北多條運輸路網，將可成為新北市市南北連貫的骨幹公共運輸。

今日簡報中指出，五泰輕軌工期六年，預計若中央明年核定綜合規劃，預計2030完工，促成提供三重、蘆洲、五股、泰山民眾便捷舒適的軌道運輸服務。

▲五泰輕軌規畫站體土地目前正由新泰溫仔圳都市更新計畫整地中。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）
▲五泰輕軌規畫站體土地目前正由新泰溫仔圳都市更新計畫整地中。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.29）

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