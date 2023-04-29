陳建仁視察捷運五泰輕軌路線　強調中央跟地方攜手合作、造福民眾

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代表新北市長侯友宜出席的副市長朱惕之表示，感謝行政院協助五泰輕軌建設計劃，讓可行性研究核定通過，這是串聯大漢溪溪南、溪北很重要的城市交通路網；明年也會提前把綜合規劃報到中央，希望能夠盡快完成。
朱惕之也提到，希望中央能加速審議深坑輕軌、八里輕軌，五泰輕軌延伸的泰山板橋輕軌、以及與桃園綠線串接的三鶯線延伸八德段等四條路線核定通過，達到新北市境內營運路線183公里167座車站目標，讓北部區域路網逐漸完整。
交通部長王國材則是從交通面分析，表示近年來五股、泰山因為居住跟活動人口增加很多，不管是通學或是通勤上班，很多人都要靠開車或騎機車，才會造成五股交流道沿線擁塞；而五泰輕軌剛好把大溪北(蘆洲、五股、泰山區域)跟溪南板橋區域做串聯，可以補足靠東邊的台北環狀線捷運，堪稱是「西外環」，路網連接可以接北環、蘆洲線、台鐵車站，整合台北捷運輻射形路網，南北往來方便，不用像以前先到市中心再轉乘回來。
新北市捷運局說明，五泰輕軌路線行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密地區，總長11.61公里，設有F01至F14共14座車站（7座高架、7座平面），規劃3個轉乘站，採通廊銜接，F01站銜接施工中北環線Y22站、F05站轉乘營運中蘆洲線蘆洲站，同時也預留F14後續延伸板橋路廊，透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串聯新北多條運輸路網，將可成為新北市市南北連貫的骨幹公共運輸。
今日簡報中指出，五泰輕軌工期六年，預計若中央明年核定綜合規劃，預計2030完工，促成提供三重、蘆洲、五股、泰山民眾便捷舒適的軌道運輸服務。