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高雄信賴台灣之友會成立　賴清德提4任務

▲賴清德提出「信賴台灣」、「為台灣選出正確的道路」、「均衡發展台灣」、「打造健康台灣」4項任務。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲賴清德提出「信賴台灣」、「為台灣選出正確的道路」、「均衡發展台灣」、「打造健康台灣」4項任務。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（29）日到高雄出席「高雄市信賴台灣之友會成立大會」，賴清德致詞時先對與會的意見領袖、醫界夥伴鞠躬感謝，並提出「信賴台灣」、「為台灣選出正確的道路」、「均衡發展台灣」、「打造健康台灣」4項任務，強調從此之後，我們都是台灣隊，我們都來挺台灣，希望大家可以並肩作戰。

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「高雄市信賴台灣之友會成立大會」由市長陳其邁、立委李昆澤、邱議瑩、劉世芳、趙天麟、林岱樺、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、高雄市議會議長康裕成及地方黨公職陪同出席，賴清德除了為高雄市信賴台灣之友會理事長莊維周授旗，也替高雄隊別上「Team Taiwan」的徽章。現場高呼「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」，希望能夠贏得2024大選，達成總統當選、國會過半的目標。

▲民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（29）日到高雄出席「高雄市信賴台灣之友會成立大會」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（29）日到高雄出席「高雄市信賴台灣之友會成立大會」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
賴清德致詞強調，第一，「信賴台灣」。因為有台灣人民的團結打拚，打破黨禁、報禁，廢除刑法一百條，追求百分之百的言論自由，推動國會全民改選、總統直選，台灣的民主進步、國家的繁榮發展，受到國際肯定，在疫情期間也可以幫助其他國家，「讓國際社會認定台灣是世界上正面良善的力量」。雖然台灣人口只有2300萬人，但「我們是好國好民，要信賴台灣，對自己有信心，我們要共同打拚，繼續在民主路途上壯大台灣。」

第二，「為台灣選出正確的道路」。賴清德以總統蔡英文出訪邦交國、馬英九的赴中表示，蔡英文是走向未來、邁向民主世界；馬英九是走回過去進入一個中國的原則，沒有在乎台灣人民拒絕92共識，不接受一個中國原則，一國兩制的制度，所以這次的選舉，「就是民主和專制的選擇，是2024大選最重要的意義」。

第三，「均衡發展台灣」。賴清德除了說明台灣過去幾十年來重北輕南，造成許多問題，年輕人不得不離鄉背井，這樣對社會發展不公平也不利，也提到謝長廷、陳菊，以及現任市長陳其邁對高雄帶來的建設、轉型，改變高雄的命運表達肯定。

第四，「打造健康台灣」。賴清德以衛服部報告表示，現在平均壽命延長，但不健康的年歲有8.4年，等於有10%的壽命不是臥病在床，就是坐輪椅或生活需要照顧，需要團結改變，未來他會「優質化醫療人員工作條件，增加醫療支持提高醫療品質」、「推動營養政策」、「強化照顧孕婦胎兒、嬰幼兒、青少年健康」、「針對高血壓、糖尿病、高血脂三高慢性病有計畫控制」等政策，並善用基準醫療，讓大家得到更好的醫療照顧。

▲賴清德替高雄隊別上「Team Taiwan」的徽章。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲賴清德替高雄隊別上「Team Taiwan」的徽章。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
賴清德強調，「當我們推動健康台灣的時候，自然就會有一連串健康產業出現」，就會吸引更多投資，「醫療健康產業有機會和半導體產業，成為護國群山的產業」。人民更健康，國家就會更強，全世界也會擁抱台灣。

最後賴清德表示，2024大選，總統高票當選、民進黨國會過半，高雄扮演非常關鍵的角色，高雄是台灣的民主聖地，228的重要場所，美麗島事件也發生在高雄，「高雄人血裡流的是民主DNA，所以大家可以了解市長、議長議會過半的重要性，所以都支持民主的民主進步黨，這不是偶然」，拜託大家要堅持民主的發展，「總統要當選，高雄市一定要大贏，這次要超越過去的得票」。

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