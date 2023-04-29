國民黨南投第二選區立委人選出爐！將派游顥對決蔡培慧
國民黨南投第2選區立委人選終於出爐，黨中央日前宣布，將由黨內民調最高的現任南投縣議員游顥出戰，對決民進黨現任立委蔡培慧，而在苗栗第二選區，前苗栗縣長徐耀昌與同黨苗栗市長邱鎮軍今(28)日都前往國民黨苗栗黨部登記初選，將在5月14日至5月16日進行為期3天的全民調決定最後由誰代表出戰。
Newtalk新聞
先前，南投縣議員游顥、宋懷琳都表態參選南投第2選區立委，而國民黨中央決定參考民調後徵召，結果日前出爐，游顥支持率較高勝出，對此游顥表示，希望在過去10多年來的國會助理經驗中，能夠在未來為南投鄉親爭取最多的福利、最多的建設還有經費。
對此，他的對手蔡培慧則表示，「我相信有競爭就有進步，選舉的過程，就是在檢驗候選人的過程，所以阿慧認真努力，為南投服務。」
而在苗栗第二選區的部分，國民黨苗栗縣黨部指出，徐耀昌和邱鎮軍都不肯退讓，對此也將在5月中進行全民調決定人選，今日登記參選的前苗栗縣長徐耀昌表示，「當選的話，我想會在整個中央部會去走動，或者是拜託這些的老朋友，我想會對我們苗栗財政上，有更大挹注。」
而苗栗市長（國）邱鎮軍則稱，希望能夠世代交替，讓年輕人能夠有機會，來為苗栗這個地方服務。
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