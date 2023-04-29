邱琦雯不滿王樂妍「背後有靠山」？再開砲：尊嚴底線不受這種對待
本土劇女星邱琦雯，日前遭爆料與同劇組的女演員王樂妍不合，甚至還有嚴重肢體衝突，向來個性直率的她，今（29）日臉書再度發文，並暗指對方有靠山，直呼：「我的底線與尊嚴是不可能接受這種對待。」
記者詹鎰睿/綜合報導
邱琦雯在臉書寫下：「職場上大家都需相互尊重，拍這麼多年的戲，重複合作的同事不少，包括目前參與的劇組，不管是工作人員還是演員，我們認識20年25年、已經合作不止一部戲的也好幾個，長年下來我們不曾有衝突，彼此都是盡好本分，把自己工作做好相互尊重對方。」
她認為，大家都接受過教育，也不會去刻意找人吵架，接著加重語氣，「所以拐彎抹角欺負我的，我可以忍耐裝不知道，但只要你是直球對著我欺壓的，我的底線與尊嚴是不可能接受這種對待，沒大人輩份、也大人家的歲，憑什麼要我接受被當眾指責洗臉說我沒犯的錯。」
邱琦雯疑似暗指王樂妍，「那極其囂張目中無人的語氣與態度、讓職場的倫理與禮貌失去了秩序，同事好心勸我別這樣會得罪人，但我就是那個寧願吃泡麵度日也不願意被白欺負賺委屈錢的倔女，我有骨氣也有底氣，我看不起以爲背後有人就膨脹自己對他人傲慢的人。」最後更說自己，「到了一定年齡後、我在意的也不再是事業上多有成就，而是我過的日子是否真的能維持簡單、健康、快樂。」