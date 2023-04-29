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我國嬰兒的死亡原因多與早產、先天遺傳疾病，或受母親妊娠期間併發症影響等有關。除去疾病類的因素，又以事故傷害及嬰兒猝死症居多，但他們大多是有機會預防的，例如檢視寶寶睡眠環境是否足夠安全、是否設置嬰兒汽車座椅等。根據衛福部過去的統計，嬰兒死亡原因可以歸類如以下分類：
- 先天疾病、變形及染色體異常
- 源於周產期的呼吸和心血管疾患
- 與妊娠長短有關的胎兒疾病（如早產、低出生體重）
- 事故傷害（他殺或兒少保護）
- 嬰兒猝死症
- 周產期感染
呂立指出，胎兒還在媽媽子宮內時，不需要自己呼吸，但呱呱墜地後，沒有了營養來源（臍帶）的支持，就得學會呼吸，身體也會出現變化，但如果過程不順利，胎兒可能出現缺氧、心跳停止等情形，因此周產期間擁有一定的風險。如果剛好發生感染，也可能讓寶寶身體轉變的過程變得更加危險。
關鍵一：回溯死亡原因，探討如何預防
但造成嬰兒死亡的原因如此多元，難道都無法預防嗎？成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學長年推動「兒童死因回溯分析」，他強調根據研究，將近 1/5 至 1/3 的兒童死亡是可預防的。新生兒死亡可預防性約 5%；大於 28 天嬰兒死亡可預防性約 38%；九歲以上兒童死亡可預防性則高達 56%。
不僅如此，不同死因亦有不同的預防機率，不是只有意外事故能被預防，根據英國 CDR（Children Dealth Review）估計，意外事故、自殺與他殺死亡的可預防性高達 60%；疾病方面感染性疾病死亡的可預防性約 30%；但先天畸形與惡性腫瘤死亡的可預防性則小於 10%，的確比較困難。
關鍵二：檢視「孕婦是否得到足夠支持」
呂立補充，其實疾病的預防關鍵，就在能不能早期發現、早期治療。只是如何落實呢？他提到，預防早產、任何周產期感染的其中一個重點在於「媽媽們是否得到足夠支持」，包括育兒環境的建立、生產、產後的支持與照顧等。只靠例行的關懷不足夠，能不能實際發現媽媽們遇到的困難，幫助她們解決才重要。
以「毒寶寶」死亡為例（寶寶死亡原因與藥物中毒或因相關併發症有關），回過頭去檢視才發現，很多都是媽媽在懷孕期間吸毒，或胎兒誕生後，也依然暴露在充滿毒品的環境下，寶寶長期接觸也會引發疾病、健康的問題。呂立指出，尤其現在毒寶寶的發生案例越來越多，針對這些家庭，能不能提早介入發現和治療，甚至擴及至所有孕婦的支持系統，目前台灣做的還是不足夠。
中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基指出，若想降低嬰兒死亡率，一定要往回追溯最根本的原因才能預防。呂宗學也強調探討兒童的死亡原因不是為了追究誰的責任，而是希望能保護剩下的孩子，讓他們免於危及生命安全的環境，也是為了預防類似的死亡情形再發生。
諮詢專家：台大兒童醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立、成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學
文／陳韋彤
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台灣新生兒死亡率高於日韓 2 倍！想降低死亡率有兩大關鍵