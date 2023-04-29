NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　湖人晉級、勇士苦戰至G7

NBA季後賽／詹皇恩怨局不手軟　系列賽6戰在Brooks頭上爆砍52分

▲LeBron James和Dillon Brooks之間的較量，是首輪季後賽最精彩的恩怨劇情之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James和Dillon Brooks之間的較量，是首輪季後賽最精彩的恩怨劇情之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人今(29)日在主場大勝40分，結束和曼菲斯灰熊的系列賽，「詹皇」LeBron James和Dillon Brooks之間的劇情也暫時告一段落。不過在統計數字上依然能挖掘出一些特別的東西，這一輪效率平庸的James，實際上在對上Brooks時打得特別好，他沒有單場砍下40分，但的確打爆了對手。

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James這個系列賽打得如何呢？他在重要時刻打出一些很關鍵的表現，第4戰兩次上籃讓湖人基本上鎖定系列賽勝局；他依舊保障讓球隊在半場進攻中更合理更高效’；激勵並給了八村壘、Austin Reaves等年輕球員信心．．但他在這個系列賽的進攻效率實際上不是那麼理想，雖然他在過去不是沒有在首輪季後賽中打出類似的效率，但大部分都是發生在2016年之前，那時候比賽的方式和現代籃球還是有一些差距的，內線人更多、各隊對於空間也不是那麼重視。

他這個系列賽有效命中率只有52.3%，在本次系列賽至今出賽超過5場、場均30分鐘、出手超過10次的140名主力球員中，排名第95。2020年他這項數據是68.1%，2018年是59.3%。

主要的幾種進攻方式上，他在攻守轉換中總計28回合得到24分，單打17回合得到16分，擋拆持球者15回合得到7分，擋拆掩護者6回合得到2分，定點投籃22回合得到13分。

他效率高的進攻手段有：低位進攻6回合得到12分，8回合得到12分，補籃9回合得到14分，但這些顯然都不是他在比賽中主要的攻堅方式，更偏向在機遇戰以及作為一些特定情況中去使用的。

另一項數據，LeBron這一個系列賽僅僅只切入37次，這是他過往主要創造進攻機會的方式，也是他之所以讓人害怕的一個主要原因；在2020年奪冠賽季，他首輪切入了65次；2018年的封神賽季呢？123次。

所以James在這個系列賽，確實在大部分時候打得難受，特別是在禁區有DPOY得主Jaren Jackson Jr.協防下，他攻框沒那麼舒服。可是唯獨在面對Brooks時，他似乎能按下另一個按鈕，開啟殺戮模式。

本屆系列賽做為主要防守者，Brooks和James直接對位超過34分鐘，後者出手36次、命中22球，命中率高達61.1%，在對方頭上砍下了52分，傳出11次助攻，團隊在這段時間轟下169分。

和另一個首輪著名的對位做比較，Jimmy Butler對上Jrue Holiday總共在5場比賽中守了44分鐘，他46投26中，命中率56.5%，得到了66分。

而相較之下，James在另一名灰熊前鋒Xavier Tillman防守時，他25投僅9中，命中率36%，得到20分。

是Brooks的行為激勵了James、讓他打出高於這個系列賽水準許多的表現——就如同Michael Jordan那些傳奇故事一樣嗎？或許只有本人才能回答這個答案了。


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