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「兒童及青少年視覺復能中心」跨科統合　治療特殊孩童的靈魂之窗

「兒童及青少年視覺復能中心」跨科統合　治療特殊孩童的靈魂之窗
「兒童及青少年視覺復能中心」跨科統合　治療特殊孩童的靈魂之窗

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】10歲的君君罹患兒童罕見腎臟癌症-威爾姆氏腫瘤，影響心智發展，合併有眼睛無虹彩症及眼球震顫等複雜病症。家人先前發現君君對一般孩童喜歡的玩具及卡通都沒興趣，常獨自默默的自己在角落，不太敢自己移動，家人發現她可能視覺有問題，行動中常會撞到，又不想麻煩家人，所以就愈來愈沈默。她無法與人有一般的眼神交會，對移動中的物體也無追視的現象。

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整合跨科檢查治療　配戴鏡片和訓練

由中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心眼科部林慧茹教授帶領，整合眼科、職能治療、驗光、小兒代謝、小兒神經、精神科以及社工等跨醫學多專科治療與協助，檢查出君君只有視力0.08，在跨科協助下，除了給予君君特殊鏡片的驗配，並教導她定位及定向的能力及對焦和眼球協調的訓練。

君君的媽非常有耐心陪伴他做各種訓練，媽媽說君君現在開朗很多，手眼協調及對焦功能有明顯的進步，能上學也能和同學有更多得互動並且參加學校的樂團，最近還要到日本姊妹校交流表演陶笛，媽媽和君君都非常興奮找回信心的君君，人生自此成功翻轉。

特殊生視力正常　才可維持學習　　

林慧茹教授指出，特殊需求的孩子有可能是閱讀學習障礙、自閉症、腦傷、早產兒、基因或遺傳疾病、代謝異常、腦性麻痺，或是嚴重的多重障礙，表達能力不足，對於有特殊需求的孩童，擁有正常視覺功能是非常重要的一環：正常的視覺，能讓特殊需求孩童與外界有好的聯繫，從簡單的生活自理、基本溝通，到較複雜的學習上都和視覺息息相關，卻常受到忽略。

林慧茹教授分析，特殊需求孩童在現行醫療或復健上，在肢體功能方面的訓練比較足夠，對於視覺功能的治療則不足；在一般眼科門診檢查時，特殊需求的孩童常因為肢體、情緒、理解度等問題，無法完成充足的檢測，也無法給予最適當的治療及訓練規劃，讓這些孩童的治療過程無法順利進行，可能錯過黃金治療時期，或是延後病況復原的時間。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57649

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