「兒童及青少年視覺復能中心」跨科統合　治療特殊孩童的靈魂之窗

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整合跨科檢查治療 配戴鏡片和訓練由中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心眼科部林慧茹教授帶領，整合眼科、職能治療、驗光、小兒代謝、小兒神經、精神科以及社工等跨醫學多專科治療與協助，檢查出君君只有視力0.08，在跨科協助下，除了給予君君特殊鏡片的驗配，並教導她定位及定向的能力及對焦和眼球協調的訓練。
君君的媽非常有耐心陪伴他做各種訓練，媽媽說君君現在開朗很多，手眼協調及對焦功能有明顯的進步，能上學也能和同學有更多得互動並且參加學校的樂團，最近還要到日本姊妹校交流表演陶笛，媽媽和君君都非常興奮找回信心的君君，人生自此成功翻轉。
特殊生視力正常 才可維持學習林慧茹教授指出，特殊需求的孩子有可能是閱讀學習障礙、自閉症、腦傷、早產兒、基因或遺傳疾病、代謝異常、腦性麻痺，或是嚴重的多重障礙，表達能力不足，對於有特殊需求的孩童，擁有正常視覺功能是非常重要的一環：正常的視覺，能讓特殊需求孩童與外界有好的聯繫，從簡單的生活自理、基本溝通，到較複雜的學習上都和視覺息息相關，卻常受到忽略。
林慧茹教授分析，特殊需求孩童在現行醫療或復健上，在肢體功能方面的訓練比較足夠，對於視覺功能的治療則不足；在一般眼科門診檢查時，特殊需求的孩童常因為肢體、情緒、理解度等問題，無法完成充足的檢測，也無法給予最適當的治療及訓練規劃，讓這些孩童的治療過程無法順利進行，可能錯過黃金治療時期，或是延後病況復原的時間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57649
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