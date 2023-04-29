德州5死槍擊案！如「行刑式處決」最年輕死者僅8歲 嫌犯仍在逃
美國德州聖傑辛多郡（San Jacinto County）當地時間28日深夜發生一起槍擊案，兇手持AR-15半自動步槍，闖入被害者家中，一口氣擊斃5人，其中年齡最小的死者才8歲，還有兩位女子喪生。目前兇手仍在逃，當地警方呼籲居民，在調查結束前盡量待在室內不要外出，不過警方也研判兇手應該已經離開聖傑辛多郡。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《ABC》報導，兇手是一位約180公分高的墨西哥裔男子，而被害者則是來自宏都拉斯的移民家庭，案發當時有10人在家，其中5人被槍殺，另5人則倖存，包括兩位嬰兒。
警方透露接到報案時，報案民眾聲稱發生騷擾事件，但是警方到場卻發現是一起兇殺案。兇手在犯案時似乎有喝酒，不過這是一起臨時起意的大規模槍擊，或是雙方早有宿怨，還待調查釐清。警方表示，5位死者的中彈部位都在脖子以上的頭顱，因此基本可以視為是「行刑式槍決」。
警方指出，兇手平日就習慣在院子中開槍，附近鄰居表示經常聽到槍聲，有時兇手還會在半夜開槍。據稱，案發前被害者一家曾抱怨兇手晚間開槍會吵到嬰兒睡覺，是否因此導致殺身之禍，則尚須後續調查。當地警方表示，兇手雖然仍在逃，但警方已經掌握線索，有信心追到兇手行蹤。