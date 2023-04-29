PLG／牧倫斯復出　國王103：91勝攻城獅、封王M1

PLG職籃聯盟今上演龍頭對決爐主之戰，雙方都有任務，國王洋將牧倫斯缺陣一個多月，今傷癒復出，替季後賽暖身，洋將曼尼高本場則攻下23分，率領國王103：91擊敗新竹攻城獅，加上富邦勇士今也吞敗，國王例行賽封王魔術數字M1。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國王牧倫斯被視為是球隊問鼎冠軍的重要拼圖，今替補上陣23分鐘，7投3中，攻下16分、8籃板和6助攻。攻城獅吞下此敗後，離季後賽建行漸遠，近期則已連吞4場敗仗， 戰績12勝23敗、排名墊底，且只要自己再吞一敗，或排名第4、5的夢想家和鋼鐵人再拿一勝，本季就確定出局。去年殺進冠軍賽、拿下亞軍的新竹攻城獅，本季戰績大幅下滑，當家球星高國豪回應，「會用享受比賽的心情，拚到最後一戰，不會去想淘汰還是晉級，盡力做好每一場的準備。」主帥林冠綸則回應，「比賽還沒結束，還是會全力以赴，即使今年沒有季後賽，也會讓年輕球員汲取經驗，成為未來的養分。」網球／馬德里網賽上演經典台灣內戰 謝淑薇2：1拍落「詹家姊妹」T1挑戰賽／萊斯狂轟44分大三元 太陽138：130勝台啤(2OT)NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整 湖人晉級、勇士苦戰至G7NBA季後賽／打爆！湖人125：85痛宰灰熊 晉級季後賽次輪