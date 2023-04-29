趙詠華不要看！張秀卿開深V喊「取代蔡依林」 醉倒在林俊逸家2次
「歌之饗宴7 卿親歌聲演唱會」於今（29）日在台北國際會議中心登場，由張秀卿領軍林俊逸、郭忠祐、張惠春Saya演出。張秀卿與曾跟趙詠華是螢幕情侶的林俊逸合唱歌曲〈夢中的情話〉，兩人還上演甜蜜手貼手，林俊逸還爆料，張秀卿曾在他家醉倒2次。
記者吳雨婕/台北報導
張秀卿身穿深V開到腰的紫色禮服登場，讓傲人事業線見客，演唱完歌曲〈我是女王〉，她幽默的說：「呼～救人喔，已經35歲了，還要做唱跳歌手，要不要臉啊！我今天當唱跳歌手可以嗎？剛表現好嗎？很好對不對，會不會覺得取代蔡依林？沒有啦，這我自己說的。」
張秀卿與林俊逸合唱〈夢中的情話〉時，邊唱兩人還伸出手相碰，非常甜蜜，一曲合作結束，張秀卿假裝不客氣地對林俊逸喊很失望，「你又不是我的夢中情人！我不喜歡你這種！」沒想到「口嫌體正直」，說完卻上手摸林俊逸的胸肌、下巴，接著笑說：「林俊逸我很欣賞他，這個人看起來親切，私下卻不了解。」才一說完卻慘遭林俊逸吐槽：「不了解？妳在我家醉倒2次欸。」而後張秀卿表示想要一個年輕的藝人合作，緊接著換郭忠祐上台，兩人合唱歌曲〈選擇你〉，張秀卿還對郭忠祐建議：「把我當作蔡依林。」