氣溫暴跌10度！今變天「3區」會下雨 首波梅雨鋒面時間出爐
今（30）日是51勞動節連假第二天，天氣方面受到鋒面和東北季風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星降雨的機率，且北台灣降溫明顯，白天高溫只在攝氏20度左右徘徊，請民眾外出特別注意；而氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提及，5月梅雨季的第一道鋒面，將在下週日（5/7）抵達，實際降雨情況如何？南部是否會下雨？都還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30)日鋒面影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星降雨的機率；北部偏涼，尤其與昨（29）日的白天高溫落差攝氏10度左右，其它地區氣溫也稍降。今日各地區平地氣溫北部攝氏16至22度，中部攝氏20至31度，南部攝氏21至34度，東部攝氏18至30度。今日清晨各地區平地低溫大約在攝氏16至21度左右。
吳德榮提及，明日至週二（5/1至5/2日）各地回到多雲時晴，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率；週三至週六（5/3至5/6）全台天氣晴朗穩定，明日、週二氣溫逐日升，週三至週六，白天「熱如盛夏」，北台高溫升至攝氏33度、中部攝氏35度、南部更達攝氏36度以上，外出活動要注意防曬、防中暑。
吳德榮補充，每年5至6月，皆有數道「移動性鋒面」及「滯留鋒」通過，若遇到不穩定大氣，則常激發「中、小尺度」對流系統，帶來「劇烈天氣」及大量降雨的威脅，5、6月也被定義為台灣的「梅雨季」，以提高防災的意識。最新歐、美模式模擬皆顯示，下週日「梅雨季」第一道「移動性鋒面」抵達，但為期末的模擬，鋒面結構模式還在調整，需要再觀察。