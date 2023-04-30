「A肝病毒莓」不只好市多有賣！消基會點名2電商：應全面下架
近期好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出有A肝病毒，讓已吃下肚的消費者相當不滿，揚言要「集體提告」，對此財團法人中華民國消費者文教基金會直批，好市多僅聲明「可憑購買紀錄和會員卡退款」，認為好市多未事前盡到商品把關的責任，事件發生後未道歉、未談及賠償，甚至對消費者所憂慮的健康風險均未著墨、提出有效的因應政策，「實在有失跨國大型企業的風範。」此外，目前「露天拍賣」和「雅虎（YAHOO）拍賣」仍販售有「科克蘭綜合莓」，消基會呼籲應全面下架。
記者張志浩/綜合報導
消基會指出，早在今年3月，美國就接連有民眾吃了好市多等大型通路販售的冷凍有機草莓後，驗出A型肝炎，美國當局發出通報，消基會認為，好市多應在當時就已經知道奧勒岡州的「美景水果公司」（Scenic Fruit Company）的冷凍有機草莓有問題，但卻沒有進行必要的內部稽核與預防性下架。
消基會表示，本次綜合莓果含有A型肝炎病毒事件，若好市多仍未依法審慎處置，維護消費者合理權益，消基會不排除為已購買9427包商品的消費者打「團體訴訟」爭取權益。並喊話食藥署，未依食品安全衛生管理法和消費者保護法相關法條，發出消費警訊，也未對企業進行行政查核或封存，以致延誤了近一個月，讓消費者吃進有風險的食品，實在值得檢討，
此外，消基會還呼籲，目前發現「露天拍賣」和「雅虎（YAHOO）拍賣」仍販售有「科克蘭綜合莓」，因此應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品。