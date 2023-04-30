全國小學籃球錦標賽　台北美國學校奪冠

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五男乙B組冠軍賽由新北莒光對上北市復興，新北莒光開賽起一路以些微分差領先對手，終場以43：30搶下勝利，全隊共9人有得分紀錄，教練丁偉庭肯定團隊的發揮，「今天每一位球員都表現很好。」
新北莒光主力球員古典永指出，很少有機會面對這樣的大比賽，一點也不會緊張，「平常有練好就不會緊張，不要怕敵人是誰，把他們打下來就好。」能把平時苦練的成果展現在比賽之中，也讓他感到很開心。
五男乙A組由北市美國對上北市博愛，北市美國靠著第三節的12分攻勢拉開比數，終場以33：20帶走冠軍，賽後教練李智翔稱讚隊上每位球員都是MVP，靠團隊打下這座冠軍，「跟他們說維持平常心、不要緊張，把緊張轉化成能量。」
奚聖哲雖僅五年級，但已隨六年級一起參賽，有過大比賽的經驗，這次比賽比起緊張，更多了一份帶領球隊的責任感，「因為我是隊長，想要球隊可以贏球。」他也提到，能拿下冠軍的關鍵在於團隊合作，「因為我們很團結，靠大家一起打。」
接來美國與莒光的總冠軍之爭，前三節雙方攻守有來有往，分數在第三節結束前23:23戰成平手，第四節開始美國學校掌握幾次有效的進攻機會，最終以33:29四分之差帶走勝利，奪下乙組總冠軍。
五女冠軍由新北永平對戰北市南港，兩隊勢均力敵，而北市南港雖然前兩節打完還以3分差落後，但主力球員在第三節挺身而出，單節打出10：5攻勢逆轉戰局，並在第四節擋住對手反撲，最終以28：24勝出，帶走冠軍。
北市南港教練林建志透露，這次比賽僅是這批球員打的第三個比賽，能一舉奪下冠軍，表現可以說是超乎預期，「這個比賽第一場輸了之後，原本以為可能沒機會了，結果贏到最後。」其中廖馥里、黃楚耘克服面對大賽的緊張感，在比賽後半跳出頭，兩人都笑說：「對球隊有貢獻很開心。」
國小體總陳煥修理事長表示：「289隊所有賽事到今天完美畫下句點，期間感謝各界人士協助，也期待明年賽事能夠有更多隊伍能夠參加。」國小體總預定於5/21舉辦一年一度的國小籃球全明星賽，今年分為男女子組進行，預料精彩可期。