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連假動作快！全聯限時「買一送一」　7-11珍奶10元最後一天

▲全聯五一連假推出線上購優惠活動，超過80個品項買1送1。（示意圖／讀者提供）
▲全聯五一連假推出線上購優惠活動，超過80個品項買1送1。（示意圖／讀者提供）

記者張嘉哲/綜合報導

五一連假來到第二天，各大通路優惠仍然不斷持續當中，除了全聯的線上購「51大放價」，生鮮雜貨超過80個品項買1送1起外，今天也是7-11珍珠奶茶第二杯10元的最後一天，另外還有全家霜淇淋買一送一的活動也持續進行當中，民眾要搶便宜手腳要快！

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🟡7-11

響應國際珍奶日，7-11推出的門市購買「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠，只到今（30）日！APP行動隨時取「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」6杯特價240元，兩款飲品不可混搭（原價360元，現省120元），單杯幾乎是手搖飲店的半價，先囤下來夏天消暑必喝！

▲7-11珍珠奶茶以原味黑珍珠搭配伯爵紅茶風味基底的奶茶。（圖／7-11提供）
▲7-11珍珠奶茶以原味黑珍珠搭配伯爵紅茶風味基底的奶茶。（圖／7-11提供）
🟡全聯

全聯線上購即日起至5/1勞動節，購買分批取單筆滿1000元贈1000福利點，相當於10％回饋，還有生鮮雜貨超過80個品項買一送一，可以跨店領、分次取，搶便宜的婆媽們可不要錯過！

🟡全家

全家這次五一連假主打使用全盈PAY結帳的話，霜淇淋買一送一、特濃美式以及特大燕麥奶紅茶也是買一送一，活動日期到5月1日。

▲迎接五一勞動節連假，全家再度祭出霜淇淋買一送一，萊爾富則有咖啡買20送20。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲迎接五一勞動節連假，全家再度祭出霜淇淋買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡萊爾富

迎接3天連假，萊爾富4月29日至5月2日，連續4天在門市、APP同步祭出咖啡5折，大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯。

🟡OK便利超商

OK超商推出「焙茶拿鐵」新上市，即日起至5月1前，只要至OKmart FB專頁，截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖，原價55元，即享39元嘗鮮價。

🟡大潤發

大潤發即日起至5/3，夏日飲品優惠開跑，其中御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元，換算下來單瓶17元；健康雙纖綠茶（無糖） 650ml 4入組，原價128元，特價99元，消費單筆滿99元，登錄就有機會抽到勞力士手錶。

▲大潤發御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元。（圖／大潤發提供）
▲大潤發御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元。（圖／大潤發提供）

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