連假動作快！全聯限時「買一送一」　7-11珍奶10元最後一天

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響應國際珍奶日，7-11推出的門市購買「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠，只到今（30）日！APP行動隨時取「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」6杯特價240元，兩款飲品不可混搭（原價360元，現省120元），單杯幾乎是手搖飲店的半價，先囤下來夏天消暑必喝！
🟡全聯
全聯線上購即日起至5/1勞動節，購買分批取單筆滿1000元贈1000福利點，相當於10％回饋，還有生鮮雜貨超過80個品項買一送一，可以跨店領、分次取，搶便宜的婆媽們可不要錯過！
🟡全家
全家這次五一連假主打使用全盈PAY結帳的話，霜淇淋買一送一、特濃美式以及特大燕麥奶紅茶也是買一送一，活動日期到5月1日。
🟡萊爾富
迎接3天連假，萊爾富4月29日至5月2日，連續4天在門市、APP同步祭出咖啡5折，大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯。
🟡OK便利超商
OK超商推出「焙茶拿鐵」新上市，即日起至5月1前，只要至OKmart FB專頁，截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖，原價55元，即享39元嘗鮮價。
🟡大潤發
大潤發即日起至5/3，夏日飲品優惠開跑，其中御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元，換算下來單瓶17元；健康雙纖綠茶（無糖） 650ml 4入組，原價128元，特價99元，消費單筆滿99元，登錄就有機會抽到勞力士手錶。