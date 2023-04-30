世界工廠風光不再！台商西進中國30年　引領供應鏈「出走潮」

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報導指出，在中國人力成本升高之下，各個製造商早已醞釀多年，做出將產線從中國轉移到其他地區的多元化舉措。而華盛頓和北京貿易戰及科技戰，加快產線去中腳步，台商前進越南的投資計畫，反映出他們的美國客戶對中國風險的厭惡。
在新冠肺炎疫情期間，廣達電因疫情封鎖被迫關閉一間擁有4萬名工人的工廠，導致供應鏈被切斷，廣達電腦無法生產其主力產品MacBook Pro，交貨延遲了兩個多月，並打亂了蘋果的計畫。如今廣達電腦向越南擴軍顯示出其真正百拖對中國的長期依賴。
報導指出，富士康也正擴大在越南北江省的投資。當地媒體在去年時報導，富士康計劃再投資3億美元並僱用3萬名員工，今年2月則簽署了一份合約，租用45公頃的場地，租期到2057年。預計到2025年，其約30%的生產將會在中國境外完成。
iPhone產量排名第二的和碩也在越南沿海城市海防市進行大量投資，而排名第四的緯創資通也計劃明年設立個人電腦工廠。
日本貿易振興機構（JETRO）河內辦事處的萩原良太郎（Ryotaro Hagiwara）指出，台灣在越南的FDI項目數量同比增長 87%，越南北部已成為蘋果產品的新生產基地。報導指出，越南除了因地理優勢之外，低廉的勞動成本也是吸引力之一。根據JETRO數據，當地製造業工人平均月薪為277美元，比起中國平均水平607美元少了一半。
除了越南外，蘋果的台灣供應商對於印度的投資也在增加。富士康在印度金奈市組裝iPhone 14s，目前已經在南部的卡納塔卡省（Karnataka）和泰倫加納省（Telangana）取得了新工廠的土地，準備擴大其在印度的生產線。
TrendForce預測，到2028年，30%至35%的iPhone將會在中國境外生產。分析師Mia Huang表示，有鑒於印度對進口智慧型手機徵收高額關稅，本地生產對於滿足印度需求至關重要。
印刷電路板也在發生變化，一名台灣電子業高階主管表示，生產基地正在從武漢轉移到泰國，預計泰國的印刷電路板產量將超過中國。原先中國生產印刷電路板的產量佔全球一半，但在3月、4月，蘋果供應商欣興電子和華通電腦紛紛宣佈進軍泰國。
今年第一季台灣企業在境外的直接投資，有90%以上流向中國以外的地區，其中對東南亞和印度的投資同比增長將近5倍，對中國的投資則下降約10%。報導指出，隨著中國開放，台商在1990年代開始進軍中國，並在中國轉變為世界工廠的過程中發揮關鍵作用。但30年過去，台灣轉而成為全球供應鏈從中國轉移的最前沿。