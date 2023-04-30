好市多A肝莓狂燒！「非會員」1途徑恐也中鏢 有6症狀快就醫
衛福部食藥署4月初於邊境抽驗好市多進口產品，結果在「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」竟然驗出該產品有A肝病毒，讓不少消費者超傻眼，目前不少會員都拿著各種包裝、吃一半的商品進行退貨。對此，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅則表示，非會員的人也可能因為烘焙業者使用該款商品，病毒早就吃下肚，呼籲民眾有6症狀應該快速就醫。
記者張嘉哲/綜合報導
許秉毅指出「某些餐廳或烘焙坊有可能自好市多購買該綜合莓，製成甜點販售，所以就算不是好市多會員，也可能會無意間吃到該商品，而由於A型肝炎的潛伏期達2至6週，許多感染者得到感染後，不會產生症狀，但糞便裡卻有病毒，可能成為新的感染源！所以，這段時間，全民都需留意自己是否有A肝病毒上身」。
許秉毅說「A型肝炎是由A型肝炎病毒感染引發的急性肝臟發炎，為法定傳染病，6歲以下的兒童感染後，70%沒有症狀或症狀輕微；較大的兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，其六大症狀包括發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸 （皮膚及眼睛變黃、尿液顏色變深）」。
「大多數受感染者能自然康復，只有極少數病例會發生猛爆型肝炎，不過嚴重者，還是可能死亡」許秉毅說「A型肝炎的致死率約千分之三，通常發生於老年患者或慢性肝病患者（如慢性B型、C型肝炎患者）」由於A型肝炎的潛伏期可達6週，最近這段時間，大家在飲食上最好盡量吃熟食，少吃冷凍草莓及生食，如果出現以上六大症狀的話，還是儘速就醫」。