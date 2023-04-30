博弈集團帳目糾紛！男遭凌虐棄屍摩鐵 4惡煞重判8到10年
博弈集團質疑下線吞帳，竟將人強押凌虐致死！2021年間，台中市太平區發生驚悚命案，27歲的康姓男子與人合夥經營網路簽賭，遭懷疑帳目不清，被張姓及蔡姓等4名惡煞強押到摩鐵，先被球棒爆打痛毆，之後又遭燒燙鍋鏟烙燙下體凌虐，最後被衣物悶住口鼻窒息死亡，並棄屍在摩鐵內。法院一審依傷害致死等罪嫌，判處張男等4人9年不等；本月27日，二審撤銷原判決，改判4人8年到10年6月徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，康男擔任博弈集團下線，李姓幹部質疑康男經手的帳目不清，指示張、蔡、邱及董男4人，強押康男到台中北屯區某摩鐵，期間4人持球棒爆打康男，並用膠帶及繩索將其綑綁，甚至用燒燙的鍋鏟烙燙康男下體、四肢。之後眾人要轉移到另一家摩鐵，為控制康男不斷掙扎，邱男以衣物遮住康男口鼻，導致康男奄奄一息，最後被棄置在太平區某摩鐵身亡。
經檢警相驗，發現康男全身多數瘀傷、燒燙傷，且死因為慢性缺氧，案經地院一審，法官認為張、蔡、邱及董男4人，涉嫌將康男凌虐致死，手段兇殘，依傷害致死罪判處9年到9年8月不等；27日二審撤銷原判決，改判張、蔡、邱及董男各8年、8年、8年2月及10年6月徒刑。
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