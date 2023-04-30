NBA季後賽／KD命中率再高都沒用　太陽得解決空間和出手質量問題

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此役首節Durant就已經砍下了15分，金塊難以對他做出有效限制，不過Jokic也在內線逞凶，得到9分、還有4個進攻籃板，該節打完太陽以32:31在客場取得領先。
次節丹佛換上他們在首輪產生巨大影響力的五小陣容，Aaron Gordon狀態絕佳、連續打進，也讓球隊打出20:9的攻勢，將分數反超。上半場Jokic雖然手感欠佳，不過Gordon、Kentavious Caldwell-Pope等人在外線三分出手命中率很高，Gordon個人前6投全中，兩節就砍下16分，金塊因此取得68:51的大比分領先。
上半場打完太陽命中率高達55%，但只出手5次三分球；金塊的命中率稍低為47.3%，但三分球17投9中，效率上就已經抹平了命中率差距。再加上進攻籃板以12:3領先，所以就出現了這樣弔詭的情況。
系列賽首戰，太陽選擇讓外線防守大將Josh Okogie先發，但就如賽前所預料，由於他的外線不佳，金塊對位球員會選擇無視他、去協防其他球員，在下半場這樣的情況惡化了，太陽球星雖然維持高命中率，但多半是個人能力進球。
在末節的2個回合十分能說明問題，在金塊領先17分的情況下，暫停回來後他們立刻包夾Booker、讓他被迫交球，下一回合Murray協防造成Durant掉球失誤，直接讓Monty Williams布置的兩次機會被毀掉，這就是沒有空間的問題。這若沒有解決，太陽就不會有好的投籃質量，那就無法取得足夠贏下比賽的分數。
太陽首戰很重視禁區的攻防，那對Jokic產生了一些積極的成效。但金塊射手證明他們可以做出回應，用43.2%的命中率投進16顆三分球；太陽在進攻端則是不夠重視這一塊，在進入垃圾時間前只出手18次，命中6球。
在面對金塊小球陣容方面，這有點像上一輪灰狼的情況，Karl-Anthony Towns進攻技巧更好，但小個子的金塊鋒線可以用身體給他施加壓力，反而是Rudy Gobert這種單純在籃下能強硬終結的中鋒打擊效果更好。在首戰中，太陽的澳大利亞白人中鋒Jock Landale似乎也比先發的Deandre Ayton在應對上有更顯著的威脅。
但本質上，金塊鋒線足夠強壯，讓他們在打小球時享有身體和機動性上的優勢，Gordon、Bruce Brown和Jeff Green存在一些錯位得分的能力，所以Jokic和Murray的壓力沒有這麼大，這方面是太陽做不到，所以就算Durant和Booker這一場用超過5成的命中率、聯手得到56分，他們還是要輸。
太陽今天在團隊進攻發揮不錯的情況下，以107:125這樣的差距慘敗，這對他們來說將是一個警訊，他們必須更注重出手效率和質量，否則系列賽天秤可能會傾斜的非常快。
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