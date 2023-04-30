北市內湖槍擊案！節目製作人遭當街射擊 警方循線逮11嫌
本月10日晚間，台北市內湖區康寧路三段附近，發生一起槍擊事件，一名50多歲的王姓節目製作人，遭喬裝成外送員的槍手，近距離連開15槍，其中2槍貫穿左小腿及膝蓋，所幸送醫後無生命危險。而槍手犯案後變裝逃逸，並換乘多種交通工具，企圖製造斷點干擾警方偵辦。
記者林盈君／綜合報導
警方經連日來追查，今傳出已陸續循線逮捕11名涉案嫌犯，但犯案槍手已潛逃出境，目前全案積極偵辦中，正逐步釐清整起案情及犯案動機。針對首都竟出現重大槍擊案件，台北市長蔣萬安表示，決不容許挑戰公權力，已要求警方盡速徹查，給市民一個交代。
據了解，10日深夜，王姓節目製作人遭連開15槍，案發之後，北市內湖分局、台北市刑大組成專案小組追查，本月28日，陸續逮捕協助槍手犯案、掩護、並偷渡境外的11名嫌犯。而槍手犯案前，曾隱匿於新北市某山區的鐵皮屋，並埋伏在王姓製作人住家附近。
槍手犯案後，多次變裝、換乘交通工具，製造多處斷點影響警方偵查，最後一路南下高雄，搭乘客輪前往澎湖，並由共犯接應偷渡海外。本月28日至30日，專案小組陸續到新北市新莊、三重、土城區，以及澎湖縣馬公市搜索，循線並拘提涉案的11人到案，期間查扣子彈等證物，訊後依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。