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小S下廚失手「開鍋秒腿軟」自認像排泄物！女兒見菜色反應曝光了

▲小S昨（29）日煮飯給女兒吃，豈料過程中不慎失手，她也坦言將鍋蓋打開的時候「有點腿軟」。（圖／翻攝小S臉書）
▲小S昨（29）日煮飯給女兒吃，豈料過程中不慎失手，她也坦言將鍋蓋打開的時候「有點腿軟」。（圖／翻攝小S臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

女星小S（徐熙娣）出道多年，個性直爽不做作，深受大批粉絲喜愛，婚後育有3個女兒的她，經常在社群平台分享生活、與粉絲互動，雖然平時工作繁忙，不過她只要一有空就會親自煮飯給孩子吃；昨（29）日她在臉書、IG曬出自己煮的一桌菜，豈料過程中不慎失手，她坦言將鍋蓋打開的時候「有點腿軟」，還說：「我承認有人會說像排泄物的顏色！」引起熱議，而小S女兒的反應也隨之曝光。

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▲▼小S年過40歲，外貌依舊凍齡。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S出道多年，個性直爽不做作，深受大批粉絲喜愛。（圖／翻攝自小S臉書）
小S昨日在臉書、IG發文，並曬出自己料理的一桌菜，只見菜色有南瓜蒸飯、炒高麗菜、蒸鱈魚和玉米蛋，表示：「今天我又是性感廚娘！第一道是南瓜蒸飯，我承認有人會說像排泄物的顏色，但我女兒狂吃，真的是好吃啦！高麗菜是我一直不敢挑戰的菜，因為我覺得它們好澎，到底要炒多久才會縮小！但今天也成功了！」對於成功煮出一桌菜，小S也忍不住在文末開玩笑直呼：「我一定要跟小s要簽名照啦。」

▲小S曬出自己料理的一桌菜，只見菜色有南瓜蒸飯、炒高麗菜、蒸鱈魚和玉米蛋。（圖／翻攝小S臉書）
▲小S曬出自己料理的一桌菜，只見菜色有南瓜蒸飯、炒高麗菜、蒸鱈魚和玉米蛋。（圖／翻攝小S臉書）
▲小S笑說南瓜蒸飯看起來很像排泄物的顏色。（圖／翻攝小S臉書）
▲小S笑說南瓜蒸飯看起來很像排泄物的顏色。（圖／翻攝小S臉書）
雖然看似相當成功，不過小S也在留言區與網友互動，透露自己因為擔心用料不夠，失手放太多南瓜，在打開鍋蓋、準備拌一伴南瓜蒸飯的時候「有點腿軟」；至於有網友回應：「鱈魚不及格，散掉了！」小S也失落表示：「Why？有散嗎？還是看得出來是魚啊！」最後，她甚至直接向廣大網友請益：「想問大家有什麼適合小孩吃的菜，健康又簡單？」似乎認真想精進自己的廚藝。


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