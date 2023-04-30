總統教育獎得主入校演講　身心障礙講者分享親身經歷、激勵人心

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積極推動身心障礙者自立生活的講師陳彥廷，同為苗栗泰安鄉的原住民身心障礙者，他曾到日本研修身心障礙者自立生活，認為所謂「自立生活」並不是要障礙者必須自立自強，自食其力，而是應該學習透過輔具、人力協助、良好的社會制度，使融入社區，找到自己的生活模式，他希望透過自身努力，讓身障者一起創造更多的可能。
另一位講師吳真萱，曾在就讀國小一年級時入選學校體操隊，但因過度的練習導致傷害，經歷三次開刀、手脫臼、比賽受傷等狀況，讓她多次想要放棄，所幸在家人、隊友、朋友的鼓勵下，讓她繼續堅持下去，並獲選國手代表國家出國比賽，獲得無數的榮耀，更以12歲稚齡獲得全運會平衡木冠軍，是台灣有史以來年紀最小的冠軍得主。
吳真萱希望可以成為一名好老師、好教練，以自身的生命成長過程，從學生的角度為出發點，能夠貼近學生的生活，激起學生好奇心，來分享生命的意義及理念，既能幫助自己也幫助他人。
國教署表示，講師即使身體有障礙或遇到困難仍努力向前，不畏艱難的一路前進築夢，最後走出自己的道路，並且善用生命宣告自己在「努力向上、堅強、挫折、悲傷」這門課上的精采演出，藉由講師的親身敘說，相信對學子們都能留下深刻的正面影響。