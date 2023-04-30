MLB／海盜一日兩戰共得22分！雙重賽海扁國民兩戰全贏

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雙重賽首戰，海盜在第2局就靠著今天才叫上大聯盟的Miguel Andujar，在得點圈有人時的適時安打，幫助球隊先馳得點，而第4局則輪到Connor Joe開砲，擊出陽春砲替海盜取得2分領先，但國民隊隨即在下半局靠著Riley Adams的長打追平，然而Andujar今天手感火燙，在6局上敲出本季大聯盟首轟，這支兩分砲為海盜要回2分領先，直到終場沒有再落後，最後海盜就以6比3拿下雙重賽首戰。
雙重賽第二戰則演變成一場「大屠殺」，海盜面對曾待在陣中5個球季的國民隊先發投手Chad Kuhl毫不留情，在前4局就敲出7支安打，其中包含4支二壘安打，讓他僅投3.2局就狂失8分，不過在Kuhl退場後，海盜火熱的手感沒有因此降溫，第6局Jack Suwinski先敲出滿貫砲，第7局再由苦熬小聯盟13年，終於升上大聯盟的Drew Maggi代打敲出生涯首安、首打點，最後9局上半，今天大出風頭的Andujar接著補上一支三分砲，共計再幫海盜打下8分，整場海盜敲出17支安打，以16比1痛扁國民，單日拿下雙勝。
今天海盜隊表現最出色的球員就是今天才被升上大聯盟的Andujar，兩場比賽5打數敲出4支安打，其中包含2支全壘打，單日灌進6分打點，其他包含Joe以及Suwinski也都有全壘打演出，而投手部分，兩場比賽都是由球隊的先發投手，分別是Rich Hill與Vince Velasquez拿下勝投，他們兩位今天合計投了12.1局，僅有Hill有2分自責分，也是球隊能一日奪兩勝的大功臣。