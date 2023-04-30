連假不出遊？日本疫後首個黃金週　逾4成民眾選擇「在家過」

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其中有41.6%的人表示打算「在家過」，佔回答結果最多，但比起去年減少了14.4個百分點。另外選擇在「國內旅行」佔13.7%，增加2.5個百分點；「返鄉」與「去遊樂園、主題樂園」也有所增加。
不過《朝日新聞》報導指出，比起過去3年的黃金週因受疫情影響大多數人都是在家度過，今年大多數人都能享受旅遊休閒，但與新冠肺炎爆發前相比，今年海外旅遊的人減少許多。
全日空（ANA）與日本航空（JAL）21日時公布黃金週期間預約狀況，其中國際線航班預約情況，ANA有15.2萬人次，是前一年的2.7倍，JAL則有14.6萬人次，為前一年的2.4倍，但都僅是2018年疫情爆發的六成。國內線幾乎回到疫情前水準，凸顯出國際線航班恢復緩慢。大型旅行社JTB表示，與2019年相比，今年黃金週海外旅遊人數大約保持在20%左右。
以各月份來看日本國民出境人數，可以發現2023年3月為69萬人，僅為2019年同月的36%。1月、2月也僅有2019年同月的30%左右。另一方面，赴日外國旅客人數在2023年3月就已經恢復到2019年月的65%。
《朝日新聞》的資深編輯一色清指出，有很大一部分原因與「日圓匯率」有關。4月下旬時，美元兌日幣匯率為130左右。但2019年時，匯率的年平均值為110日圓左右，意味著與2019年相比，日幣貶值約20%。若以到美國旅行為例，日幣換算下來，需要花費的費用將會比4年前貴上兩成。
另外，能源價格上漲，導致航空運費的燃油額外費用也因此變貴。再加上美國物價上漲比日本嚴重，因此停留期間所需的費用將會高很多。而日圓貶值、燃料費高漲、物價上漲的狀況並非只在美國發生，因此對於日本民眾來說，現在海外旅遊相當昂貴。
除了日幣貶值等原因外，有效護照持有人數減少也是海外旅遊復甦緩慢的原因。報導列出數據顯示，2022年底時，日本的有效護照總計為2175萬本，而2019年底時則是3027萬本。約在209年時，日本每4人中就有1人持有護照，現在則為5至6人才有1人持有護照。有效護照數量減少原因，與申請、換發護照的銳減有關。由於新冠肺炎疫情關係，許多人不想到海外旅行，因此未申請護照，過了有效日期也不進行換發，就保持過期的狀態。