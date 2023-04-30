MLB／Trout雙響砲、大谷翔平猛打賞　天使「誤事」5比7連敗釀酒人

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此役首局天使就有攻勢，前兩棒Zach Neto、Trout敲出連續安打攻佔得點圈，不過第三棒的大谷翔平此時卻敲出滾地球形成雙殺，使得釀酒人成功化解攻勢，第3局輪到釀酒人開始進攻，首棒打者Victor Caratini四壞球保送上壘後，Owen Miller補上長打攻佔二、三壘，先由Joey Wiemer敲出滾地球打下第一分，Willy Adames、William Contreras再接連敲安，單局幫釀酒人打下3分。
5局上天使雖然靠著Trout的高飛犧牲打破蛋，不過5局下釀酒人攻勢再起，天使先發投手Detmers投出保送後被敲出安打，被釀酒人攻佔一、二壘，此時Christian Yelich擊出三壘方向滾地球，天使三壘手Rendon卻發生接球失誤，形成無人出局滿壘的局面，Detmers投出三振後又再送出保送丟分，就算天使立即換投想止血，卻仍一瀉千里，釀酒人在代打的Jesse Winker敲安帶領下，單局再灌進4分。
6分落後的天使，進入8局上半，「大哥」Trout跳出來，敲出兩分砲，第9局Trout再補上單場第二支兩分砲，是他個人生涯第25場複數支全壘打的表現，此役他4打數敲出3支安打，灌進天使全部5分打點，不過隻手無法遮天，仍無法追回失分吞敗。
擔任先發第三棒、指定打擊的「二刀流」大谷翔平，本場比賽也有5打數3安猛打賞的表現，也是他近三場比賽第二度猛打賞，賽後打擊三圍上升到.292/.350/.519，而天使隊本場比賽前三棒合計敲出8支安打，第四到七棒卻合計15打數沒有敲安，打線形成大斷層也是輸球主因。