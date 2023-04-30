妳的人生全是他人的待辦事項？

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然而人的情緒總有一天會爆發，就像往堵塞的水管裡不斷倒水，一定會溢出。當時沒能表露出來的情緒，日後反而容易引發更大的爆炸；而莫名的緊張與茫然不安，會轉化成沒來由的憤怒，嚴重的話還會演變成身體病症。
恩英之所以會因為壓力與責任感而動了自殺念頭，有著以下種種因素。人們普遍認為，應該壓抑自己的負面情緒才對，畢竟誰想帶著不安、恐懼、擔心、憤怒等負面情緒呢？但其實人類的情感就像一條通道，如果想避開負面情緒而將情感通道堵住，那麼開心、幸福、歡喜等正面情感就同樣被限制住了。
美國心理學家亞伯拉罕．馬斯洛（Abraham Maslow）曾說：「若想逃避心中地獄，就會遠離心中天堂。」恩英正是為了逃避對父母的憤怒與內疚，而變得再也感受不到任何開心與幸福，單純只剩下充斥著「責任」的人生。後來我送給恩英一首詩，大衛．格里菲斯（David L. Griffith）所寫的〈力量與勇氣的區別〉（The Difference Between Strength and Courage），節錄如下：
為了防禦自我，需要力量
為了脫下防禦姿態，需要勇氣
為了感受他人的痛苦，需要力量
為了面對自己的痛苦，需要勇氣
為了隱藏自己的情感，需要力量
為了表現自己所隱藏的情感，需要勇氣
在她的內心深處，仍舊躲藏著內在小孩，渴望著父母的關愛。如果說過去的恩英，為了掩蓋內在小孩的傷口而用盡力氣，那麼現在就是需要用勇氣面對內在小孩的時候了。想治癒傷口，就必須先正視傷口。恩英必須先承認父母並非她心目中理想的典範，也要體諒父母同樣是受害者，有其無可奈何的苦衷；再加上她在父母面前已不再是沒有力量的孩子，而是完全可以自我療癒的成人。因此，她決定從現在開始，即便會令他人失望，也要鼓起勇氣過自己的人生，面對過去壓抑的自我，勇敢表達自己的情感。
她決定從此刻起，學習如何安慰自己以及得到關愛，並與自己約定要努力執行「愛自己」的功課。吃自己喜歡的食物，優先做自己喜歡做的事，選擇自己真正想做的選擇，而非父母會開心的事；並且決定即便只是完成一件小事，也要懂得稱讚自己。同時我向她強調：目前的她已經非常漂亮優秀，所以別再折磨自己了。
本文摘選自《心理醫師媽媽給女兒的人生真心話：給已經長大卻害怕未來的妳——關於職場、婚姻、獨處與育兒的幸福抉擇》，商業周刊出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57559
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