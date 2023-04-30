小鮮肉禾浩辰殺進《最佳利益2》 天心、温昇豪復合添變數
《最佳利益2—決戰利益》在公視、八大開播，劇中温昇豪展現男人的鐵漢柔情，為了天心竟拋下政治壯志，轉職進相同的律師事務所，有望舊情復燃，然而生力軍禾浩辰加入，飾演天心的法務助理，善於使用網路論壇看出破案盲點的他，因温昇豪的到來，夾在兩人之間，迸出奇妙的火花。
記者羅凌筠/綜合報導
《最佳利益2》力邀許多演員同台，除了禾浩辰戲分吃重，陳庭妮、邱凱偉（Darren）成了律所爭產兄妹，為奪權互相殘殺，劇中京勤事務所小老闆邱凱偉，擔心妹妹陳庭妮與他爭奪律師事務所，不但用盡各種方法互鬥，更設計陷害陳庭妮入獄，令她不得不為自我保護而聯手天心，想辦法找到哥哥的弱點，並以其人之道還治其人之身。
製作人陳慧玲和編導團隊從田野調查到劇本完稿耗費將近3年時間，改編30個真實案件、累積近20種死法，駭人聽聞的社會案件原汁原味搬上螢幕寫實呈現，編劇林珮瑜表示：「每一個都可能是角落真實發生過的事情，或正在發生的事情，我們的案子沒有最印象深刻，只有更印象深刻。」拍攝手法寫實到連天心在片場都不忍直視，直喊：「太狠了！我不敢看。」
劇中金句連發、引人反思，天心說道：「不是擁有真相的一方會贏，而是贏的那一方就是真相」、「你信不信不重要，重要的是法官相不相信」、「法律的存在，從來就不是要讓人心服口服」、「一般人認為司法可以維護正義，而律師卻要問的是，誰的正義？」她沉穩卻帶淒涼感的講出經典台詞，每字每句都深刻的在心中細細玩味。