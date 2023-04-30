好市多莓果染A肝！醫揭「8食物」也有危險 2症狀是中毒關鍵
好市多進口產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」近日被食藥署驗出帶有A肝病毒，頓時引發各界熱議，不少會員也都帶著怒氣拿著各種包裝、吃一半的商品進行退貨，對此林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海提及，A肝病毒的入侵與莓果本身受到「污染」脫不了關係，不過由於污染源頭在國外，真正原因仍有待釐清，提醒民眾若食用後有出現黃疸、尿液變為茶色、發燒等症狀要儘速就醫，平時也需注重、良好的飲食習慣。
記者張志浩/綜合報導
顏宗海表示，易受A肝病毒污染的食品來源有「冷盤」、「三明治」、「沙拉」、「水果」、「果汁」、「牛奶」、「奶製品」、「生鮮魚貝類」及「冷飲」等，此次好市多的莓果也屬這類範圍，A肝病毒在學理上需經由「糞口途徑」傳染，目前能確定的是，這批莓果一定受到其他物質污染，不過無法釐清究竟是耕種、施肥、採收、運送哪個環節出現問題。
顏宗海說明，相較於B肝、C肝有可能轉變為慢性肝炎，導致較長時間的不適與治療，A肝大多為急性肝炎，不會轉變為慢性肝炎，且大多數患者都能痊癒，不過仍要注意的是，A肝的潛伏期約15至50天，平均28至30天，除了發燒、易疲倦外，與一般感冒最大的不同就是會出現黃疸、尿液變成茶的顏色，近期民眾一定要多注意，一有症狀建議立刻就醫。
針對受污染的食物，顏宗海提醒民眾，預防A型肝炎傳染的最佳方式，就是注重飲食及飲水的衛生，例如準備食品前及進食前要洗手，廁所後要沖廁及洗手；飲水先煮沸再飲用，所有食品都應清洗乾淨並澈底煮熟，最後則是維護廁所環境清潔，糞便需適當處理，以防染污水源、泥土及食品，廚房及飲食用具要保持清潔。