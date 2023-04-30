郭台銘再喊解密高端採購公文　重申六字參選承諾

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他指出，疫苗採購只是人民的其中一個困惑，「我們還想問民進黨，前瞻建設預算8400億，都花在哪裡？」並提到，為何撐到選舉前，才要開始修法處理高房價，「來得及嗎？」強調執政團隊真的不能把政黨利益擺在最前面，這對人民的生活傷害是無法挽回的。
郭台銘稱若當選總統，每一項政策細節，都要用企業經營的思維下去處理，一角銀當兩塊錢來花，全力去發展國家的未來，絕不為個人利益。面對多人警告「若選總統會被民進黨極盡所能羞辱」，他表示，我也沒有什麼不敢談的，做為2024這一局的總統參選人，「要備戰，但也要避戰！」
文中更提到，台海關係最好的方向是「維持現狀」，不僅是人民共同的心聲，國際上也這麼認為，前幾天，西班牙的週報封面，寫著大大的標語：「台灣，沈睡的炸彈。」郭台銘表示，自己不清楚執政黨團隊怎麼看待這次國際公關危機，但「這對台灣非常不利。」
所有國家都認定台灣是下個烏克蘭，不敢來投資，不願意談合作，等到10年、20年後，台灣半導體產業被美國、日本、德國搬走之後，「我們還剩下什麼？」
郭直言，民進黨現在一團亂的行政團隊，光是應付自己丟出去的迴力鏢，就已經被打的鼻青臉腫，還能對未來做什麼準備？
他若當選後，要推動新十大建設，讓台灣朝下一個趨勢產業「AI人工智能」發展，奠定未來的發展基礎，且首先要推動的就是AI智能教育。
幾週前，他親自到美國、日本去拜訪討論，就是為了確保台灣在中美大談判時代中，可以同時擁有和平與尊嚴，科技與經濟。郭台銘稱，政治對政治人物來說是「職業」，但對他來說只有六個字「和平、繁榮、清廉。」
郭台銘表示，接下來四年，要為2300萬人民服務，做台灣最好的總統，「我會說到做到」，台灣是我這一輩子唯一的家。