內湖槍擊案進度曝！11人協助犯案遭逮 槍手疑逃亡東南亞
本月10日，台北市內湖區康寧路三段發生槍擊案，50歲的王姓節目製作人，遭30歲的黃姓槍手連轟15槍，其中2槍貫穿腿部，所幸送醫後無生命危險。而槍手犯案後多次變裝、並換乘多種交通工具，企圖影響警方偵辦方向，專案小組經多日追查，陸續鎖定涉案的11人，並將其拘提到案，而這11人中，有負責接應的許姓男子、掩護槍手藏匿山區鐵皮屋65歲陳姓男子、及協助偷渡境外的50歲顏姓漁民。據了解，目前黃姓槍手已由澎湖搭船逃亡東南亞，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，10日晚間，黃姓槍手變裝成外送員佯裝問路，持槍朝王姓製作人連開15槍後逃逸。案發後，北市內湖分局、台北市刑大組成專案小組展開追查，經調閱監視器畫面，發現槍手犯案縝密，做案後冷靜脫逃，多次變裝及換乘交通工具，並將犯案機車丟棄於基隆河中，最後搭計程車前往新北，再搭乘客運一路南下，最後從高雄搭乘客輪前往澎湖，再由顏姓漁民接應、偷渡至東南亞地區。
而整起犯案過程由多人接應，包括槍手犯案前，隱匿於新北市山區一處鐵皮屋，並多次埋伏於王姓製作人住家附近，還有人協助提供物資、開車接應、甚至清理善後，以及協助搭船至澎湖，最後偷渡逃亡到境外等，由於犯案計畫十分縝密，有組織犯罪跡象，因此警方不排除有幫派介入。
本月28日到30日，專案小組陸續赴新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市搜索，並拘提共犯等11人到案，查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，目前全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，檢調偵訊後，其中有5人交保，6人持續偵訊中。