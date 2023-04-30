東京大阪不夠玩！海外遊客湧入日本鄉村地區　入境消費大幅增長

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一名41歲的印尼遊客Novie Rurianingsih在3月下旬時，和家人造訪了位於山形縣的銀山溫泉。他表示，「在YouTube上看過當地的夜景後，就決定親臨造訪」，而Novie Rurianingsih並非唯一案例，該小鎮上擠滿了來自各國的旅客。
近來外國旅客主要消費地點明顯從東京、大阪等都會區，轉移到鄉村地區。根據三井住友金融集團旗下的三井住友信用卡數據，在去年12月，日本47個都道府縣當中的33個，奇美張信用卡的入境消費超過3年前水平。而這33個中，有22個的支出增長超過20%，遠遠高出了同期日圓兌美元的貶值幅度，其中山形縣暴增200%，群馬縣也增加了140%。
從山形縣的數據來看，其入境消費和3年前相比上漲了700%，這主要是來自亞洲其他地區的遊客支出大幅增加所致。根據Docomo InsightMarketing透過手機定位數據分析，山形縣的兩個主要旅遊目的地銀山溫泉和藏王溫泉，在2022年Q4的新加坡和馬來西亞遊客，都比2019年同期增長了超過20%。
旅遊預訂網站Expedia的一名發言人表示，與新冠疫情之前的時期相比，網路搜尋如大分和伊豆等溫泉名勝地區的次數有所增加。
而以日本全國範圍來看，截至去年12月的3年時間內，每張信用卡的入境消費金額增長了30%，報導表示，這要歸功於亞洲富人在休閒和其他活動上的支出。
報導舉例指出，像是九州的高爾夫球場受到韓國旅客的歡迎，九州旅遊組織的Toshiyuki Shibata表示，是因為費用不到韓國的一半。自從2022年西九州新幹線開通後，也提振了佐賀縣的旅遊業，外國遊客每月的信用卡消費在3年內翻了一倍。
根據企業統計數據，2022年10至12月期間，日本全國住宿業從業人員為39萬人，僅為疫情前水平的60%。儘管鄉村入境旅遊消費增長速度遠超城市地區，但住宿勞動力嚴重短缺，導致滿足需求變得更加困難。例如，許多遊客無法在銀山預定房間，只能選擇在附近城鎮或山形站周邊地區找尋住宿，在前往造訪銀山溫泉。
報導表示，日本未來可能會接待更多外國遊客，像是疫情前佔海外遊客30%的中國旅客，預計不久後就會重返日本。為了應對遊客增加，住宿業需要在促進自動化的同時，聘用更多員工。