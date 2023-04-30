國際珍奶日搶優惠爽喝？1杯要慢跑1小時 牢記「3原則」不發胖
今（30）日是「國際珍奶日」！各家手搖飲料店紛紛祭出買一送一、折扣、第2杯半價等優惠等著顧客上門喝一波，不過營養師劉怡里提醒，光是一杯小杯珍奶的熱量就達300至400大卡，一般人慢跑需1小時才能消耗，中杯珍奶則是逼近一碗飯的熱量，民眾在購買時一定要牢記「選擇小杯」、「盡量不要加糖」、「選擇鮮奶」等3大原則，才能安心不怕胖。
記者張志浩/綜合報導
國際珍奶日是許多民眾搶優惠的日子，劉怡里表示，珍珠本身就含有高糖量，因此在點餐時，除了最基本的要選無糖外，如果真的覺得太罪惡，選擇小杯的應應景是避免變胖的最佳方式。此外，市面上的鮮奶大致分為奶精奶和鮮奶，兩者比較之下，鮮奶的營養價值較高、熱量也較低，挑選上需多加著墨。
劉怡里也提及，雖然國際珍奶日有許多難得的優惠，不過許多族群仍要避免攝取糖分較高的珍奶，例如需要進行體重控制的人、糖尿病患者，特別要提醒的是，若珍奶內加入的糖分是「果糖」，容易造成三酸甘油脂過高，因此高血脂族群不適合飲用，高果糖也容易讓痛風症狀加劇，民眾請特別注意。
劉怡里補充，小杯珍奶熱量落在300至400大卡，以一般人慢跑半小時消耗120至140大卡的狀況下，光是小杯珍奶就要花費1小時，更不用說是500大卡左右的中杯珍奶以及更可怕的大杯珍奶。提醒民眾，衛福部建議，每日精製糖攝取量不超過「整天總熱量的10%」，最好降到5%，以每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，大約是25至50g糖量。