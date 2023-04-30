呼應侯友宜主張！國民黨團：五一勞動節「明定為國定假日」

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總召曾銘宗表示，新北市長侯友宜4月28日在市議會接受議員質詢時主張，勞動節應全國一致放假一天，對於侯友宜市長的主張，國民黨團強力呼應侯友宜市長的主張。五一勞動節當天，將會有超過一千萬名勞工放假。根據《勞動基準法》第37條規定：「內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。」其中，該法明定勞動節勞工休假一天。
曾銘宗說，行政院人事總處面對五一勞動節全國一致性放假議題，對外表示將「須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。」內政部長林右昌說，「必須朝野立委要有共識。」國民黨團敬告林右昌部長，國民黨團強力主張五一勞動節全國放假一天，就看看執政黨立委同不同意國民黨團的主張。
國民黨團也以立法院為例，五一當天所有助理可以放假一天，但立法院還是要正常運作，會延伸出許多問題。又比如幼稚園老師屬於勞工，五一放假學生該怎麼辦？學生家長若是公務人員並無放假，誰來照顧孩子？勢必會造成很多不便情況。
其次，五一當天大多數勞工已經放假，改為全面放假對於經濟影響小。國民黨團認為，五一當天超過九成上班族休假，包括銀行、股匯市也都休息一天，如改為全面放假的國定假日，對經濟層面影響小，且放眼全世界超過80個國家，將五一勞動節定為國定假日，國民黨團強烈主張應該定為全國性假日。
曾銘宗指出，國民黨團除了主張五一勞動節定為國定假日外，希望蔡政府趕快提出具體辦法，改善勞保財務，預估勞保將在2028年破產，潛在負債超過11兆元，蔡政府必須拿出具體辦法，保障勞工權益。此外，蔡英文總統在106年12月28日宣示要改善低薪問題，也請趕快拿出具體辦法，確保一千萬名勞工權益。
國民黨立委李德維說，五一節前夕，社會輿論發出勞動節能夠全國一致，放假一天的聲音；國內五一勞動節放假的標準，是根據是否加入勞保為依據，其中在部分職業類別當中，有部分派遣人員、無固定雇主並沒有納入勞動節放假標準當中；因此，包括侯友宜在內的各界聲音，都希望五一勞動節全國能夠一致放假，成為國定假日。
李德維強調，內政部長林右昌說，五一勞動節放假，需要社會要有共識，那麼根據網路媒體在昨天做出的一項民調顯示，高達65.42%網民支持勞動節放假一天，34.58%是反對全國放假一天。另外，全世界絕大多數國家，五一勞動節已經成為國定假日，包括歐洲、非洲、中南美洲各國都已經明訂五一為國定假日，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國，以另外的形式和日期，作為全國性放假。
李德維呼籲行政院長陳建仁，號稱溫暖堅韌的內閣，應該要積極回應民意，盡快將五一勞動節做為全國一致性國定假日，並早日實施。