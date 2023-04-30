不吸菸卻罹患肺癌？　小於一公分肺部結節「1檢查」就能偵測到

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早期發現肺癌 5年存活率高達9成肺癌常被人稱為無聲殺手，早期肺癌多無明顯症狀，有顯著症狀就醫時多已進入晚期階段，使得肺癌具有高死亡率與低存活率，依據衛生福利部108年癌症登記報告全國肺癌有62.4%在經確診癌症時為第3-4期，其5年存活率僅剩1-3成；相較於早期(0-1期)發現癌症5年存活率可達9成。
LDCT低量輻射斷層掃瞄 及早揪出肺癌為推動早期發現早期治療，降低罹患肺癌高死亡風險，衛生福利部國民健康署針對「50至74歲重度吸菸史者(30包年)」與「50至74歲男性或45至74歲女性具肺癌家族史者(父母、子女、兄弟姊妹罹患肺癌)」兩年一次推動公費肺癌篩檢，運用LDCT低量輻射斷層掃瞄可以偵測小於一公分的肺部結節，具更高的敏感性及更高的機會早期發現病灶。
而經醫學實證，透過LDCT篩檢可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，對於不吸菸卻罹患肺癌，肺癌家族史是目前所知最重要的危險因子，LDCT篩檢可強化不吸菸具家族史者之肺癌檢出率。
吸菸是罹患肺癌大宗 儘速戒菸及檢查引起肺癌危險因子包含吸菸、環境因素（如二手菸、空氣污染等）與疾病史（結核病、慢性阻塞性肺病病史或肺癌家族史）。臺北市立萬芳醫院戴裕庭社區副院長表示，吸菸為罹患肺癌最大因素，平均85%肺癌死亡歸因吸菸，且吸菸的肺癌患者中，男性死亡率是非吸菸者的22倍，女性死亡率是非吸菸者的12倍。
此外，至少有22%癌症與菸害有關，戒除菸品可以降低罹患及死於癌症的風險，效益會隨著戒菸期間越長而增加，建議應儘速戒除菸品，並定期進行癌症篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57585
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