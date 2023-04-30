指揮中心「勞動節正式解散」！確診該怎辦？7大QA一次看懂

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根據《傳染病防治法》第三條，傳染病由中央主管機關衛福部，按照致死率、發生率及傳播速度等危險程度來區分第一類到第五類疾病，而原本新冠肺炎為第五類法定傳染病，如今將在五月降級，位於同階層的還包括李斯特菌症、水痘併發症、恙蟲病、萊姆病、鉤端螺旋體病、兔熱病、流感併發重症等。
二、快篩還能買嗎？要去哪裡買？
實名制家用快篩5月1日起雖然退場，但是市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都能買到快篩，民眾可以多加利用。
三、如果陽性怎麼辦？還要通報嗎？
「輕症免隔離免通報」早於3月20日施行，民眾確診陽性後，無症狀、輕症者「僅需採取0+n」自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，並且勤洗手、戴口罩，視情況就醫；不過有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清楚等重症警示徵象則應立即就醫。
四、確診治療費用怎麼計算？
輕症但具高風險因子的患者為口服抗病毒藥物公費對象，有併發症的確定病例是住院隔離費用公費對象。
五、疫苗還能打嗎？要去哪裡打？
公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。
六、口罩還要戴嗎？相關規定是？
原則上4月17日起只剩醫療照護機構和救護車須要配戴口罩。
七、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？
會，持續提供整合式照護至指揮中心解編後六個月。