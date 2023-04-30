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指揮中心「勞動節正式解散」！確診該怎辦？7大QA一次看懂

▲新冠肺炎確定降級！指揮官王必勝宣布「5月1日起指揮中心解編」。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎確定降級！指揮官王必勝宣布「5月1日起指揮中心解編」。（圖／指揮中心提供）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心也在同一日一起解除編制！然而相信不少人還是會有點霧煞煞，那麼指揮中心解散之後民眾何去何從？而第四類法定傳染病又是什麼呢？7大QA這篇一次看懂！

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一、什麼是第四類法定傳染病？

根據《傳染病防治法》第三條，傳染病由中央主管機關衛福部，按照致死率、發生率及傳播速度等危險程度來區分第一類到第五類疾病，而原本新冠肺炎為第五類法定傳染病，如今將在五月降級，位於同階層的還包括李斯特菌症、水痘併發症、恙蟲病、萊姆病、鉤端螺旋體病、兔熱病、流感併發重症等。

二、快篩還能買嗎？要去哪裡買？

實名制家用快篩5月1日起雖然退場，但是市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都能買到快篩，民眾可以多加利用。

▲現在還是能到醫療院所施打疫苗，不過5月開始醫療院所可以收掛號費。（圖／Shutterstock）（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲快篩試劑仍然在市面上可以持續購買到。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
三、如果陽性怎麼辦？還要通報嗎？

「輕症免隔離免通報」早於3月20日施行，民眾確診陽性後，無症狀、輕症者「僅需採取0+n」自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，並且勤洗手、戴口罩，視情況就醫；不過有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清楚等重症警示徵象則應立即就醫。

四、確診治療費用怎麼計算？

輕症但具高風險因子的患者為口服抗病毒藥物公費對象，有併發症的確定病例是住院隔離費用公費對象。

五、疫苗還能打嗎？要去哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

▲現在還是能到醫療院所施打疫苗，不過5月開始醫療院所可以收掛號費。（圖／Shutterstock）
▲現在還是能到醫療院所施打疫苗，不過5月開始醫療院所可以收掛號費。（圖／Shutterstock）
六、口罩還要戴嗎？相關規定是？

原則上4月17日起只剩醫療照護機構和救護車須要配戴口罩。

七、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

會，持續提供整合式照護至指揮中心解編後六個月。
 

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