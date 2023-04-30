訪庇護工場 陳玫娟盼落實弱勢族群照顧從謀生能力做起
長期關懷身心障礙者及勞工就業議題的高雄市左楠區立法委員參選人、市議員陳玫娟，在五一勞動節即將到來，前往左營區中外餅舖庇護工場，除了解提供身心障礙者工作的庇護工場作業流程外，陳玫娟以「媽媽議員」的角度肯定中外餅舖發揮善心，訓練弱勢族群有謀生能力，她期盼有更多企業一起加入。
記者郭凱杰／高雄報導
曾為星星兒協助舉辦公聽會的陳玫娟以媽媽的角度來看，社會資源有限，有一天父母親不在了，最重要的就是自己照顧自己的謀生能力。她除了盼望有更多企業加入外，也希望政府能以社會住宅來幫助星星兒家庭們，讓他們能有安居的機會，星星兒通常難以自立，成年後仍由父母照顧，居住有時會感受到部分社區及民眾的偏見，若能一起在社區「星、銀共居」，照顧到多元的弱勢族群，讓資源發揮更積極的社會功能。
成立於1905年的「中外餅舖」，日治時代是全左營地區的鹽、糖專賣店，二戰後轉型為糕餅製造與批發，且通過「GSP」「ISO-22000」及「HACCP」等國內優良服務作業規範及國際標準食品安全認證，至今已118年歷史，2012年成立中外餅舖庇護工場，提供多位身心障礙者培養就業職能的機會。
陳玫娟長日前到中外餅舖庇護工場參觀，並體驗中外餅舖最有名的手工棋餅DIY，由庇護員工細心教學協助製作棋餅，陳玫娟對於中外餅舖對弱勢勞工的努力與善舉她相當感動，也非常支持在地企業願意照顧弱勢團體、提供工作機會，中外餅舖落實身心障礙族群可以平等參與社會、就業的機會。
中外餅舖庇護工場就服員余宜柔表示，中外餅舖早期支持弱勢族群，是給錢、給物資，成立庇護工場後，改以給釣竿、給技術，「給他魚吃不如教他釣魚」，因此成立庇護工場，讓身心障礙者能以專業手藝與社會接軌，在工場內學習烘焙相關技術，習得揉麵、包餡、包裝等紮實的烘焙功夫，也善盡回饋社會的企業責任。