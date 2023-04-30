許光漢流利韓文登百想！後台同框女神IU「暖心對話」曝光
男神許光漢近日受邀前往南韓首爾，參加第59屆《百想藝術大賞》頒獎典禮擔任頒獎人，許光漢以一身藍綠西裝帥氣登場，與李帝勳共同頒發「最佳電影導演獎」與「電視部門最佳導演」兩項大獎，兩大男神世紀同台超級吸睛，許光漢用流利韓文自我介紹：「大家好，我是演員許光漢。」立刻引來現場紛絲尖叫聲熱情應援。
記者黃雅琪/綜合報導
據了解，這次許光漢是在2個月前接受到主辦單位邀請，最後趁著劇組拍攝空檔才前往韓國，這次被賦予頒發的獎項非常重要，許光漢事前做足功課，反覆練習《我們的藍調時光》、《我的出走日記》兩部戲劇名稱的韓文唸法，希望能展現這次擔任頒獎嘉賓的滿滿誠意，許光漢在台上表示：「希望未來有機會能跟李帝勳合作，也很希望李帝勳有機會能進戲院觀看他主演的電影。」
許光漢這次在後台也圓夢，集郵了多位韓國大咖明星合照，包括：亞洲女神IU、《模範計程車》男主角李帝勳、Running Man成員金鍾國、《我們的藍調時光》女演員盧允瑞，許光漢曾多次在媒體面前透露非常欣賞IU，這次兩人終於能在典禮後台相見歡，據悉，IU表示有看過《想見你》這齣戲，許光漢也不忘提醒IU：「要注意身體！」雙方後台寒暄並拍照留念。
這次許光漢可說是快閃首爾行，短短22小時飛往當地頒獎，從機場到飯店再前往典禮會場，完全沒有閒暇時間前往市區觀光，隔日早晨又立即搭機飛回台北進入劇組拍攝，即便快閃首爾，在機場接機、送機依舊吸引超過百名粉絲歡送，許光漢也預告主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，期待未來有機會能再來當地工作與粉絲相見。