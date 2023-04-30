澎恰恰自曝演藝事業「3巔峰」！1原因釀負債黑洞：身邊錢留不住

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澎哥也分享1984年進入演藝圈至今邁入第40個年頭，他在演藝圈起起落落，希望透過他的分享可以讓人學習更多。澎恰恰的藝名的由來是因為自己扛起家裡經濟重擔，白天在郵局當郵務員，晚上在餐廳駐唱。郵局主管把他叫去，說餐廳駐唱名單有你的名字，這樣不是很好，於是澎恰恰就想到了取一個藝名，讓主管別來找碴，也因為自己熱愛音樂，澎恰恰就是節奏的聲音，也很符合自己很在地人的感覺。
澎哥說一剛開始進入演藝圈的時候本來想當歌手，當時的歌手要有才華又有顏值，像是費翔、劉文正這一類的型男，他的外型不是當時喜歡的口味，於是頻頻被打槍，也只好換個跑道，開始在綜藝節目當中演短劇，慢慢地開始闖出名號，第一座金鐘獎是1989年因《連環泡》短劇而獲獎。接著分享三次演藝生涯顛峰為《玫瑰之夜》單元鬼話連篇、《鐵獅玉玲瓏》 播出八年間最高收視率有到8%創下當時的紀錄、《鳥來伯與十三姨》播了2000多集締造了話題和風潮。
回憶過去締造巔峰，澎哥反思自己對於金錢的部分從來不是很在意，比如說身邊有人需要救助和幫忙，常是二話不說地給予金錢，有一次小弟打來說欠了三百萬要被斷手腳，他二話不說立刻把錢付了幫小弟處理問題，因為太講義氣的個性，沒有辦法留住身邊的錢。再加上自己對於電影一直以來非常嚮往，希望把心中所想落實在電影作品當中，求好心切沒有聽從建議，拍電影的時候資金要先到位再啟動。於是在拍攝的過程當中不斷地加東西，常常為了追求完美畫面不惜成本，於是預算爆表以致於造成巨大的金錢黑洞。
澎恰恰大哥在節目上說當然自己曾經很低潮，有時也覺得現在這把年紀是不是可以把債務還清？但是每天還是很努力的生活面對問題，現在開始經營社群媒體、抖音、YT和年輕的團隊合作，疫情過後演藝活動也開始復甦，在電商事業推出「恰恰好泡菜」，當然有很多人會酸言酸語說賣這個泡菜可以賺錢嗎？但是對他來說這是一個起步，希望透過自己的努力，可以讓大家知道自己是怎麼面對問題。