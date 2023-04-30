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內幕／陳玉珍作東宴請藍委泛漣漪　擬規劃再助郭台銘「拜會地方」

▲國民黨2024總統人選各界關注，陳玉珍日前自宴請12藍委與郭台銘餐敘後，據悉有意再規劃聯繫助郭拜會黨內地方人士。（資料照片／記者翁子竣攝）
▲國民黨2024總統人選各界關注，陳玉珍日前自宴請12藍委與郭台銘餐敘後，據悉有意再規劃聯繫助郭拜會黨內地方人士。（資料照片／記者翁子竣攝）

記者翁子竣／台北報導

2024國民黨總統人選有望於5月徵召，新北市長侯友宜被視為呼聲最高人選，但鴻海創辦人郭台銘近期更是來勢洶洶，日前在國民黨立委陳玉珍作東邀請下，與12名國民黨立委請益餐敘，促進與藍營間聯繫。據了解，在該場餐敘之後，已有藍營議員私下表態支持郭台銘，而陳玉珍也正規畫助郭台銘，聯繫拜訪各地黨內人士。

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相較民進黨早已定副總統賴清德為一尊，國民黨2024總統人選遲未出爐，將由郭台銘或侯友宜出線？雙方擁護者各據一方，加深基層焦慮。在陳玉珍作東聯繫下，日前宴請12名國民黨立委，共赴位於北市大安區的知名餐廳與郭台銘餐敘。

餐敘後郭台銘受訪，被問餐敘時是否有拜託委員支持？他坦言確有此事，並稱大家都很關心並提醒他，這次一定要團結，他也僅記在心，過程中怎樣把握住團結，不管誰勝出，大家要站起來一起團結，「為國民黨贏回政權，這是委員給我的重要建議。」

隨徵召時間將近，郭台銘態度積極走訪地方，並展開全台請益之旅「郭台銘有話對你說」座談會，對外闡述政治理念。據了解，自陳玉珍宴請立委餐敘後，已有不少藍營人士如新北、台北市議員，私下表態支持郭，而竹竹苗地區，對郭台銘支持力度更相對強烈，陳玉珍現也正積極規劃幫助郭台銘，聯繫溝通拜會各地國民黨人士。

對於為何如此支持郭台銘？陳玉珍接受《NOWnews今日新聞網》訪問坦言，郭台銘企業經營、國際觀格局及視野，都是他認為郭較適合參選的理由，而侯友宜將新北市市政做得很好，相當不容易，但侯應向其他縣市長，替藍營好好著想，集合團結起來支持郭，國民黨也較容易拿回中央執政權，更可達到替新北爭取更多資源的效果。

談及整合非綠陣營，陳玉珍也說，提名郭台銘整合柯文哲較為容易，他形容柯文哲「智商高又是台大菁英」，在國際觀或格局方面，「柯文哲不一定會信服侯友宜」，菁英一般只會對比他優秀之人臣服，而郭因為有經營能力，並展現在人民面前，所以侯整合相對較難，若郭出線，才較有機會勝過賴清德。

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