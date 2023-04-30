缺水再忍忍！「梅雨鋒面」大遲到 南部水庫解渴時間出爐
明（1）日除了是勞動節，也是正式進入梅雨季的開始，不過雖然中央氣象局將5至6月定義為梅雨季，但今年5月台灣可能還是等不到明顯降雨，尤其是水資源較缺乏的南部地區，氣象局長鄭明典直言，「目前看起來，台灣還會持續一段偏乾的天氣」，天氣風險公司分析師吳聖宇也表明，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬，提醒民眾仍要節約用水。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典指出，明日就是梅雨季的開始，通常4月底至5月初，孟加拉灣的水氣會逐漸增多，在這段時間會有氣旋發展，在氣旋慢慢增強後，印度季風的大氣型態就會慢慢形成，並為台灣帶來西南氣流，不過目前相對濕度非常低，氣旋的發展進度有點落後。
此外，鄭明典說明，南海受副高影響，環境偏乾是正常現象，不過今年看起來又更乾，偶爾沿副高邊緣北上到台灣附近的水氣也偏弱，目前看起來，台灣還會持續一段偏乾的天氣。吳聖宇則表示，梅雨季首波鋒面預估將在下週日（5/7）影響台灣，不過水氣不多，主要受影響的區域仍以北部、東半部為主，中南部受影響程度有限，短時間內仍然沒有典型顯著梅雨要建立的跡象，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後，詳細的時間點還要持續留意。
中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣則提及，梅雨季要出現明顯的雨勢，除了冷暖空氣勢力相當造成的「滯留鋒」外，「西南氣流」導入水氣格外重要，不過目前觀測上來看，西南氣流這種夏季的系統，在5月並不明顯，除了本身勢力不夠外，太平洋高壓籠罩也間接將西南氣流推回印度洋，預期5月底較強梅雨的環境才會慢慢建立，最快6月初「短延時強降雨」才會較頻繁出現，南部才有望解渴。