韓國口罩令分段鬆綁 呼吸道感染患者暴增、多為「6歲以下幼童」
韓國防疫當局自今年1月起逐步放寬境內室內、室外、大眾運輸的口罩令，並在3月20日時全面取消搭乘大眾運輸時必須佩戴口罩的規定。不過根據最新數據顯示，隨著韓國分階段取消口罩令，呼吸道感染患者人數持續迅速增加，且大多數患者是6歲及以下的嬰幼兒。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓國先驅報》報導，韓國疾病管理廳於28日公布的數據顯示，去年春季感染流感的患者人數為23人，但今年春季激增至941人。會造成上呼吸道感染的腺病毒患者從79人增加到924人，感染造成一般感冒的鼻病毒患者更是從314人增加到3828人。韓國疾病管理廳補充稱，患者以6歲以下幼童和嬰兒為主。
截至4月第二週，鼻病毒是檢測到最多的病毒類型，站17.8%，其次是腺病毒，佔11.6%，副流感病毒則佔10.8%。
在4月第二週，有267名患者因流感住院，比起前一週193名增加了38%。因感染腺病毒、鼻病毒或呼吸道合胞病毒而住院的患者數在第三週增加到2355人，第二週為2311人。
為了防止呼吸道感染持續傳播，防疫部門建議民眾遵守基本個人衛生規則，例如咳嗽時用紙巾或袖子摀住嘴巴、避免沒洗手就觸摸眼睛、鼻子或嘴巴、洗手時用肥皂搓揉至少30秒等等。