NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　勇士、國王G7大戰

T1／獵鷹票房穩定成長　錢韋成：持續找新主場、暫時仍會在嘉藥

▲臺南台鋼獵鷹總經理錢韋成和阿提諾，球隊主場館是嘉藥紹宗體育館。（圖／黃建霖攝）
▲臺南台鋼獵鷹總經理錢韋成和阿提諾，球隊主場館是嘉藥紹宗體育館。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺南報導

臺南台鋼獵鷹本季成績有很大的突破，票房也有所成長，目前他們以嘉藥紹宗體育館作為主場，未來是否有可能搬去一個更大、更便利的場館呢？對此總經理錢韋成表示，「一直有在尋找，但若無合適的地方，新場館建成之前，暫時還是會在這裡。」

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今年獵鷹成績大躍進，從去年墊底到今年以19勝11敗拿下第2種子、並打進季後賽，錢韋成在去年季後進行的補強工作，可說是居功厥偉，為團隊找來多名可用之兵。他對於未能獲選本季最佳GM表示並不在意，反而對獵鷹沒能拿下「最佳主場」感到可惜。

獵鷹這兩季努力進行主場經營，今年雖然行銷活動較少，但是球迷穩定成長，不過嘉藥體育館可容納人數較少，滿場僅2100人，因此一直以來外界有聲音質疑是否該更換到一個交通更方便、場館座位更多的場館。

對此錢韋成表示，臺南要找到符合職業賽事等級的籃球場比較困難，大部分只能在學校。由於這兩季和嘉藥合作得不錯，因此他們短時間內應該還是會繼續在這舉辦賽事。

「這也是我們無法迴避的，在自己的主場館建成之前，要面對到現有場館可容納人數不夠多、以及必須持續和學校進行溝通的問題。」錢韋成說，雖然經營上會有些辛苦，但目前應該還是會繼續以嘉藥作為主場。

「雖然嘉藥體育館位置比較偏遠，但球迷似乎也慢慢接受了，我們本季的商品銷售和票房都穩定成長，如果球賽本身是好看的，相信就能吸引更多人進場。」進場人數增加也給了獵鷹管理層信心，「畢竟從經營層面來看，如果票房都沒成長，我們當然要考慮去找其他場館。」

錢韋成說，今年自己會去和進場的球迷聊天，網路上的評論也會看，發現大家對於獵鷹的主場經營給予不少正面評價，「我認為今年我們在整體氛圍營造和球隊和球迷連結這一塊上確實做得不錯。」

之前曾經有傳出，台鋼集團有和台南市政府和台糖協調，爭取在台南市興建小巨蛋，規劃未來成為獵鷹主場的消息。

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