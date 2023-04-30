T1／獵鷹票房穩定成長　錢韋成：持續找新主場、暫時仍會在嘉藥

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獵鷹這兩季努力進行主場經營，今年雖然行銷活動較少，但是球迷穩定成長，不過嘉藥體育館可容納人數較少，滿場僅2100人，因此一直以來外界有聲音質疑是否該更換到一個交通更方便、場館座位更多的場館。
對此錢韋成表示，臺南要找到符合職業賽事等級的籃球場比較困難，大部分只能在學校。由於這兩季和嘉藥合作得不錯，因此他們短時間內應該還是會繼續在這舉辦賽事。
「這也是我們無法迴避的，在自己的主場館建成之前，要面對到現有場館可容納人數不夠多、以及必須持續和學校進行溝通的問題。」錢韋成說，雖然經營上會有些辛苦，但目前應該還是會繼續以嘉藥作為主場。
「雖然嘉藥體育館位置比較偏遠，但球迷似乎也慢慢接受了，我們本季的商品銷售和票房都穩定成長，如果球賽本身是好看的，相信就能吸引更多人進場。」進場人數增加也給了獵鷹管理層信心，「畢竟從經營層面來看，如果票房都沒成長，我們當然要考慮去找其他場館。」
錢韋成說，今年自己會去和進場的球迷聊天，網路上的評論也會看，發現大家對於獵鷹的主場經營給予不少正面評價，「我認為今年我們在整體氛圍營造和球隊和球迷連結這一塊上確實做得不錯。」
之前曾經有傳出，台鋼集團有和台南市政府和台糖協調，爭取在台南市興建小巨蛋，規劃未來成為獵鷹主場的消息。