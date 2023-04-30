藥品不過敏!三大法則記起來！

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服藥後觀察，有無出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」症狀一般來說，如果用藥後出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」等六大過敏症狀，都可能是藥品過敏反應。例如：身體出現像搔癢或水泡、口腔或黏膜潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫、灼熱、嘴唇腫、發燒等症狀。
食藥署提醒，因藥品種類或免疫反應機轉不同，部分過敏反應會在24小時內發生，但也有部分過敏反應可能延遲至兩、三個月才出現。若服用的藥品為初次使用，或曾造成不適，都需特別注意。倘服用藥品後，突發現呼吸困難、胸悶胸痛等症狀，應儘快回診，以避免嚴重不良反應，並於就醫時告知醫療人員用藥史。此外，出現不明原因的明顯疲倦、噁心、黃疸、茶色尿等症狀，皆可能是嚴重不良反應的前兆，民眾若有上述症狀，應特別注意。
一旦出現嚴重不良反應的前兆時，民眾可遵循下列三大原則進行處理：
一、儘速回診或就醫：任何人都可能發生藥品過敏，因此用藥期間應多注意身體狀況，一旦出現前述六大過敏症狀，請儘速攜帶正在服用的藥袋，或用藥紀錄單回診就醫，切勿擅自換藥，以免讓過敏反應加劇。
二、註記過敏藥品：為避免忘記或無法清楚表達對何種藥品過敏，民眾可將過敏藥品藥名寫在「過敏紀錄卡」，同時也可以請醫師直接將個人用藥過敏史註記在健保卡內，或是上傳登載在「健保醫療資訊雲端查詢系統」中的「過敏藥」欄位上，未來即可藉由健保卡直接查詢相關過敏史，確保個人用藥安全。
三、主動告知：有用藥過敏史的民眾，無論是就醫或自行至藥局購買藥品時，應主動告知，或提供「過敏紀錄卡」，方便提供醫療人員做參考，以免誤用過敏藥品。
食藥署提醒民眾，若有藥品過敏史，即使不確定藥品名稱也應主動告知醫療人員。對藥品有任何問題，可至鄰近藥局諮詢，以保障自身用藥安全，防範不良反應再次發生。
文章連結：https://reurl.cc/Q4kzx9 （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57587
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