內湖槍案槍手疑已逃東南亞！涉案11人全交保或請回 士檢擬提抗告
一名王姓節目製作人，本（4）月10日在台北市內湖區康寧路三段自家社區附近，遭變裝成外送員的30歲黃姓槍手連轟15槍，其中2槍貫穿腿部，所幸送醫後無生命危險；專案案小組經多日追查，陸續鎖定涉案的11人，並將其拘提到案，遭檢方聲押，訊後5人交保、5人請回，其中年約60歲的陳嫌涉嫌疑似安排黃姓槍手由澎湖搭船逃亡東南亞，但今（30）日稍早法院諭知請回，士檢稱會再研析是否抗告。
記者林莞茜／綜合報導
據警方調查，10日晚間，黃姓槍手變裝成外送員佯裝問路，持槍朝王姓製作人連開15槍後逃逸。案發後，北市內湖分局、台北市刑大組成專案小組展開追查，經調閱監視器畫面，發現槍手犯案縝密，做案後冷靜脫逃，多次變裝及換乘交通工具，並將犯案機車丟棄於基隆河中，最後搭計程車前往新北，再搭乘客運一路南下，最後從高雄搭乘客輪前往澎湖，再由顏姓漁民接應、偷渡至東南亞地區。
而整起犯案過程由多人接應，包括槍手犯案前，隱匿於新北市山區一處鐵皮屋，並多次埋伏於王姓製作人住家附近，還有人協助提供物資、開車接應、甚至清理善後，以及協助搭船至澎湖，最後偷渡逃亡到境外等，由於犯案計畫十分縝密，有組織犯罪跡象，因此警方不排除有幫派介入。
警方專案小組在28日至30日，連續多天赴新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市搜索，並拘提共犯等11人到案，查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，目前全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，檢調偵訊後，11嫌中5人交保、5人請回，指派人員安排船隻的陳嫌，檢察官訊後向法院聲請羈押，稍早法院諭知請回，士檢稱會再研析是否抗告。