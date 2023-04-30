5月蛋價有望下降！蛋商公會：每斤可望降3元、仍以市場機制為原則
蛋價目前狀況趨於穩定，黑市亂象不再，台北市蛋商公會理事長林天來今（30）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，下週蛋價估仍維持現有價格，不過5月蛋價不排除有下修的可能，每斤可望下降3元左右，但仍須觀察市場銷售，以市場機制為原則。
記者鄭妤安／台北報導
日前農委會公告，4月第3周雞蛋每日生產量達11萬2000箱，每箱200顆，較前期稍增，先前也有部分業者指出，國內雞蛋供需狀況已緩和許多。
林天來表示，目前箱蛋1箱約1100至1200元、市場散蛋每斤合理價約65至70元，實際交易價格接近先前公定盤價，下降幅度算是蠻快的，原先在這一波漲價的早餐店也都陸續退回原本價格，不過下週蛋價估仍會維持現有價格。
先前黑市價格層喊到每箱新台幣1500元，如今蛋價狀況穩定，黑市亂象不再，林天來指出，現在不僅產量穩定，進口雞蛋也已陸續抵台，若市場銷售需求低於供給，可能會有「剩蛋」的情形，像是先前清明節連休5天，存貨量很快。
基於上述原因，他認為5月蛋價不排除有下修的可能，每斤可望下降3元左右，但仍須觀察市場銷售，以市場機制為原則，不可能以人為操作。