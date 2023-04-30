外交部：總統特使田中光訪馬紹爾群島　祝賀馬國國慶

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯布雅強調，台馬關係是建立在自由、民主及尊重人權等共享價值之上，感謝台灣歷年來對馬國各項援助，包括氣候變遷、潔淨能源及人力建構等計畫。馬國將持續堅定在國際場域為台灣發聲，支持台灣參與聯合國（UN）及世衛組織（WHO）等國際組織。
田中光在柯布雅及馬國前總統暨現任總統助理部長羅亞克（Christopher J. Loeak）等官員見證下，向馬國總統柯布亞（David Kabua）呈遞國書，宣讀頌詞，並轉達台灣政府及民眾祝賀馬國第44週年國慶及台馬建交25週年紀念。
柯布亞則代表馬國政府及人民誠摯歡迎台灣特使團到訪，並重申兩國邦誼穩固，馬國作為台灣最堅實的盟友，將持續與台灣攜手為印太區域和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。
田中光昨天也代表台灣政府與柯布雅等官員共同歡迎海軍敦睦遠航訓練支隊到訪。田中光表示，敦睦艦隊遠渡千里、乘風破浪順利抵達馬國，參加馬國44週年國慶及台馬建交25週年紀念，展現台灣對馬國的高度重視。
田中光也代表總統蔡英文款宴及慰問台灣駐馬國大使館、技術團、台灣衛生中心人員及旅居馬國的各界僑胞，感謝他們多年來對台馬邦誼及馬國民生社會的貢獻。（編輯：翟思嘉）1120430