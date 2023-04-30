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外交部：總統特使田中光訪馬紹爾群島　祝賀馬國國慶

▲外交部政務次長田中光（左）擔任總統特使，向馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua，右）呈遞特使國書。（圖／外交部）
▲外交部政務次長田中光（左）擔任總統特使，向馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua，右）呈遞特使國書。（圖／外交部）

中央社

（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部今天表示，總統特使暨外交部政務次長田中光昨天率團抵達馬紹爾群島，展開為期5天的行程，將祝賀馬國44週年國慶及台馬建交25週年，同時向馬國總統柯布亞（David Kabua）呈遞國書，轉達民眾的祝賀。

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田中光首先拜會馬國外貿部長柯布雅（Kitlang Kabua），就兩國各項合作及共同關切議題廣泛交換意見。田中光指出，一下機立刻感受到馬國的熱情好客，台馬是兄弟之邦，兩國邦誼是雙向且互利互惠的合作夥伴關係，感謝馬國歷來堅定支持台灣國際參與，台灣將持續與馬國攜手合作，在各領域深化雙邊合作關係，協助馬國國家發展。

柯布雅強調，台馬關係是建立在自由、民主及尊重人權等共享價值之上，感謝台灣歷年來對馬國各項援助，包括氣候變遷、潔淨能源及人力建構等計畫。馬國將持續堅定在國際場域為台灣發聲，支持台灣參與聯合國（UN）及世衛組織（WHO）等國際組織。

田中光在柯布雅及馬國前總統暨現任總統助理部長羅亞克（Christopher J. Loeak）等官員見證下，向馬國總統柯布亞（David Kabua）呈遞國書，宣讀頌詞，並轉達台灣政府及民眾祝賀馬國第44週年國慶及台馬建交25週年紀念。

柯布亞則代表馬國政府及人民誠摯歡迎台灣特使團到訪，並重申兩國邦誼穩固，馬國作為台灣最堅實的盟友，將持續與台灣攜手為印太區域和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。

田中光昨天也代表台灣政府與柯布雅等官員共同歡迎海軍敦睦遠航訓練支隊到訪。田中光表示，敦睦艦隊遠渡千里、乘風破浪順利抵達馬國，參加馬國44週年國慶及台馬建交25週年紀念，展現台灣對馬國的高度重視。

田中光也代表總統蔡英文款宴及慰問台灣駐馬國大使館、技術團、台灣衛生中心人員及旅居馬國的各界僑胞，感謝他們多年來對台馬邦誼及馬國民生社會的貢獻。（編輯：翟思嘉）1120430

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