奧斯卡影后楊紫瓊「轉行當靈媒」 《威尼斯》召喚鬼魂撞上謀殺案
電影《威尼斯魅影謀殺案》近日曝光首支預告，該片是繼《東方快車謀殺案》、《尼羅河謀殺案》之後的「神探白羅第三篇章」，除了大導演肯尼斯布萊納3度自導自演再扮「白羅」，新科奧斯卡影后楊紫瓊更當起靈媒召喚鬼魂，在大銀幕繼續擴張史上最暢銷小說家阿嘉莎克莉絲蒂的「推理謀殺電影宇宙」，並打造更勝前作的華麗靈異嶄新風格。
記者黃雅琪/綜合報導
該片最新前導海報及預告在「CinemaCon電影展覽會」驚喜亮相，肯尼斯再度化身推理功力無人能及的神探白羅，這回改編從未登上大銀幕的系列小說《萬聖節派對》，全新意外結局要讓忠實書迷都無法預料，而且不僅設於世界著名水都威尼斯的絕美背景令人神往，鬼影幢幢的暗黑氛圍，也比前作更加懸疑驚悚。
連續在橫越歐陸的東方快車及世界最長河流尼羅河上偵破謀殺案後，退休的神探白羅現身水都威尼斯參加一場通靈會，楊紫瓊飾演的靈媒召喚鬼魂，卻又讓他遇上來賓慘遭離奇謀殺，令他語重心長地說：「今晚所有觀眾人心惶惶，我們終究難逃自己的鬼魂。」隨後更在鏡中看到魅影就在他背後。
其他演員還包括繼《貝爾法斯特》再和布萊納合作的「格雷總裁」傑米道南與天才童星裘德希爾、熱門影集《超級製作人》喜劇天后蒂娜菲、《福爾摩斯》系列電影英國實力派女星凱莉萊利，以及《西城故事》俊帥小生潛力新星凱爾艾倫。《威尼斯魅影謀殺案》將於9月15日與美同步在台上映。